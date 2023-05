'1.000 liều vaccine dại vận chuyển không an toàn do lỗi người giao hàng'

TP HCMĐại diện đơn vị cung cấp 1.000 liều vaccine dại - bị CDC Sóc Trăng từ chối nhận do "vận chuyển và bảo quản không an toàn" - cho biết sai sót do lỗi nhân viên giao hàng, sẽ tiêu hủy và đổi lô khác.