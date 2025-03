'Emilia Pérez' - ứng viên hàng đầu giải Phim quốc tế xuất sắc

"Emilia Pérez" là ứng viên hàng đầu ở nhiều hạng mục, gồm Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2025, dù vướng tranh cãi từ phát ngôn của nữ chính.

Trong cuộc đua tranh Oscar, Emilia Pérez được đề cử nhiều nhất với 13 hạng mục. Đầu năm nay, tác phẩm thắng bốn giải Quả Cầu Vàng. Danh tiếng của bộ phim bị đe dọa khi nhiều khán giả bức xúc trước loạt phát ngôn của diễn viên Karla Sofía Gascón trên mạng xã hội X vào năm 2021. Cô từng bình luận tiêu cực về người Hồi giáo, chế nhạo các phim của người da màu và chê bai Viện Hàn lâm.

Sau đó, tác phẩm được dự đoán khó nổi bật tại các giải tiếp theo, do vấn đề của diễn viên làm lu mờ yếu tố nghệ thuật. Tuy nhiên, dự án tiếp tục được vinh danh ở Critics Choice Awards, BAFTA và SAG Awards. Hôm 28/2, phim đại thắng giải César (Pháp) với bảy hạng mục.

Karla Sofía Gascón trong phim "Emilia Peréz". Ảnh: Netflix

Đầu tháng 2, trang ScreenRant nhận định với loạt chiến thắng tiền Oscar, tác phẩm có thể được xướng tên ở giải Phim quốc tế xuất sắc lẫn hạng mục quan trọng - Phim hay nhất - năm nay. Dự án thuộc thể loại nhạc kịch, lồng ghép nhiều tình tiết giật gân. Nội dung về trùm ma túy người Mexico tên Manitas được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối từ thế giới ngầm và chuyển giới để sống thật với bản thân.

Trích trailer 'Emilia Pérez'. Video: Netflix Trích trailer 'Emilia Pérez'. Video: Netflix

Nhà phê bình Peter Bradshaw của Guardian nhận định phim tạo ấn tượng khi khai thác câu chuyện của một tên trùm ma túy muốn sống với giới tính thật, từ đó truyền tải thông điệp về quyền làm chủ số phận. Diễn xuất của Karla Sofía Gascón nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Trang Collider cho rằng cô bộc lộ quá trình biến đổi nội tâm phức tạp của nhân vật suốt phim.

Không dừng lại ở việc kể chuyện, dự án khiến người xem đồng cảm với số phận nhân vật, gửi lời nhắn về sự tái sinh. Tạp chí Sight and Sound và TIME xếp phim vào danh sách những tác phẩm hay nhất năm, cân bằng các chi tiết hài hước và kịch tính.

Ca khúc 'El Mal' trong phim 'Emilia Pérez' Ca khúc "El Mal" trong phim "Emilia Pérez". Video: Sony Sountracks

Phim còn được đề cử hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất cho El Mal - do diễn viên Zoe Saldaña thể hiện. Bài hát được trang IndieWire kỳ vọng thắng giải, cạnh tranh Like a Bird (phim Sing Sing), The Journey (phim The Six Triple Eight), Never Too Late (phim Elton John: Never Too Late) và Mi Camino, cũng thuộc bộ phim Emilia Pérez.

Nhà soạn nhạc người Pháp Clément Ducol và Camille mang đến phong cách nhạc kịch hiện đại, pha trộn âm nhạc Latin, hiphop và nhạc kịch truyền thống. Diễn viên Zoe Saldaña thể hiện nỗ lực để truyền tải bài hát đến khán giả.

Zoe Saldaña nhận giải SAG Awards 205 Zoe Saldaña nhận giải Nữ phụ xuất sắc ở SAG Awards 2025. Video: Netflix

Bên cạnh lời khen, phim vấp phải nhận xét tiêu cực về cách khắc họa nhân vật chuyển giới. Theo ABC News, việc tập trung quá trình chuyển đổi giới tính của nhân vật chính Emilia, từ trùm ma túy nam thành phụ nữ, bỏ qua nhiều cảm xúc của nhân vật. Trên mạng xã hội X, một số người chỉ trích êkíp vì "deadnaming" (gọi tên khai sinh của người chuyển giới, được coi là hành động bất lịch sự, không tôn trọng việc họ nỗ lực để sống với con người thật).

Nhiều khán giả băn khoăn về tính thực tế của các băng đảng ở bối cảnh Mexico. Trong buổi phỏng vấn với Deadline, đạo diễn Jacques Audiard nói: "Các tình tiết băng đảng không phải câu chuyện chính của phim, điều tôi muốn làm là tạo ra một vở kịch opera".

Về phía Gascón, diễn viên được cho là khó thắng giải nữ chính do người hâm mộ không hài lòng các hành động trong quá khứ của cô. Theo Hollywood Reporter, hạng mục này đang là cuộc cạnh tranh giữa Mikey Madison (phim Anora) và Demi Moore (The Substance).

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng bậc nhất thế giới. Lễ trao giải lần thứ 97 sẽ diễn ra tối 2/3 giờ Los Angeles, Mỹ (sáng 3/3 giờ Hà Nội), do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình. Năm ngoái, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Thảo Vi (theo ABC News, Deadline)