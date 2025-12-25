Zico và khu ổ chuột góp phần đưa Ancelotti đến Brazil

BrazilTừ ý tưởng manh nha sau một trận hòa thất vọng, đến những thước phim xúc động quay tại khu ổ chuột và sự hậu thuẫn của huyền thoại Zico, Brazil đã thuyết phục được Carlo Ancelotti về làm HLV trưởng.

HLV Carlo Ancelotti đến thăm tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil. Ảnh: AFP

Khi Carlo Ancelotti bay đến Rio de Janeiro trước ngày ra mắt với tư cách HLV trưởng tuyển Brazil, chiếc máy bay riêng nghiêng cánh qua tượng Chúa Cứu Thế. Diego Fernandes, doanh nhân đóng vai trò trung tâm trong thương vụ, quay sang nói với ông: "Carlo, Chúa đang ban phước để ông mang về ngôi sao thứ sáu cho Brazil".

Đó là thời khắc đầy biểu tượng, dù thực tế phía trước không hề dễ dàng. Theo kết quả lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington, Brazil rơi vào bảng đấu được đánh giá phức tạp với Morocco, Scotland, Haiti, kéo theo nguy cơ sớm chạm trán những đối thủ mạnh ở vòng knock-out như Hà Lan, Nhật Bản hay Anh. Lịch thi đấu tại bờ Đông nước Mỹ, với mật độ di chuyển dày và điều kiện thời tiết nóng ẩm, cũng gợi lại ký ức không mấy vui với Ancelotti.

Năm 1994, ông là trợ lý HLV tuyển Italy tại World Cup trên đất Mỹ. Đội bóng áo thiên thanh đi đến chung kết nhưng thất bại trước chính Brazil trên chấm luân lưu. Ba thập kỷ sau, ký ức ấy trở thành một phần lý do khiến LĐBĐ Brazil (CBF) quyết định đặt niềm tin vào Ancelotti, với kỳ vọng ông sẽ giúp Selecao giành chức vô địch World Cup thứ sáu.

Carlo Ancelotti từng làm trợ lý HLV của tuyển Italy khi họ vào chung kết World Cup năm 1994.

Ý tưởng mời Ancelotti không xuất phát từ ban lãnh đạo CBF, mà từ Fernandes - người bắt đầu nghĩ đến điều đó sau trận Brazil hòa Venezuela 1-1 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ hồi tháng 11/2024.

"Brazil chơi rất tệ, không có bản sắc hay sự kiểm soát", doanh nhân này nói. "Những cầu thủ như Vinicius có thể tỏa sáng ở Real nhưng lại không thể hiện được trong màu áo tuyển quốc gia. Tôi nghĩ Brazil cần một HLV đủ tầm để các cầu thủ tin tưởng tuyệt đối, và Carlo là lựa chọn số một".

Nhưng kế hoạch vấp phải sự phản đối trong dư luận. Brazil từng vô địch World Cup 5 lần với các HLV nội, và quan điểm "không cần HLV ngoại" vẫn ăn sâu. Fernandes thừa nhận đó là rào cản lớn nhất.

Không bỏ cuộc, ông tiếp cận Davide Ancelotti - con trai kiêm trợ lý của Carlo - để tìm cơ hội kết nối. Cùng lúc, Fernandes tìm đến một cái tên có sức nặng đặc biệt với bóng đá Brazil - huyền thoại Zico. "Họ yêu Zico ở Brazil", Fernandes nói. "Ông ấy từng thi đấu tại Serie A, từng đối đầu Carlo, và là biểu tượng của bóng đá đẹp. Tôi biết tiếng nói của Zico có thể bảo vệ Carlo trước dư luận".

HLV Carlo chụp ảnh cùng Diego Fernandes, doanh nhân đóng vai trò trung tâm trong thương vụ.

Sự xuất hiện của Zico giúp kế hoạch tiến triển, nhưng Ancelotti khi đó vẫn còn hợp đồng với Real và nhận được nhiều lời mời khác, trong đó có những đề nghị giàu tiềm lực tài chính từ Trung Đông. Điều này khiến Fernandes chịu áp lực lớn.

Để tạo khác biệt, ông quyết định đánh vào cảm xúc. Một ê-kíp làm phim được cử đến các khu ổ chuột ở Brazil, ghi lại hình ảnh trẻ em chơi bóng trên những bãi đất trống, xen lẫn các khoảnh khắc đau buồn của người hâm mộ trong những thất bại lịch sử: chung kết World Cup 1998, trận thua 1-7 trước Đức ở bán kết năm 2014, với những giọt nước mắt trên khán đài.

Ở đoạn kết video, những đứa trẻ nhìn vào ống kính và nói: "Carlo Ancelotti, chúng tôi đang chờ ông. Ông là HLV tốt nhất cho đội tuyển Brazil".

HLV Carlo Ancelotti chụp ảnh cùng huyền thoại Zico tại sân Maracana.

Bước ngoặt đến trong một buổi gặp tại nhà riêng của Ancelotti ở Madrid vào mùa xuân năm nay. Trong lúc Ancelotti chuẩn bị món mì pesto quen thuộc, ông cùng vợ xem đoạn video. "Khi xem xong, Carlo bắt đầu kể cho vợ nghe về lịch sử bóng đá Brazil", Fernandes nhớ lại. "Chỉ cần nhìn ánh mắt ông ấy, tôi biết mọi thứ đã thay đổi".

Mối liên hệ với Zico cũng mang ý nghĩa cá nhân với Ancelotti. Ông từng kể rằng khi còn là cầu thủ trẻ của Roma, Ancelotti được giao nhiệm vụ kèm Zico trong một trận đấu tại Serie A.

"Ông ấy nói với tôi rằng mình không ngủ được cả đêm", Fernandes kể. "Trong 85 phút, Carlo theo kèm rất chặt và chơi tốt. Nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ là, Zico khống chế bóng bằng ngực và ghi bàn quyết định. Đó là Zico, chỉ cần một giây để tạo khác biệt".

Quá trình hoàn tất hợp đồng cũng không tránh khỏi trục trặc. Ngày hai bên trao đổi các điều khoản cuối cùng, hệ thống Internet tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp sự cố, khiến các luật sư không thể xác nhận giấy tờ.

"Điện thoại của Carlo đổ chuông liên tục, mọi thứ thay đổi từng giờ", Fernandes cho biết. "Đó thực sự không phải một ngày dễ dàng".

HLV Carlo Ancelotti (trái) nhận áo đấu Brazil từ Chủ tịch LĐBĐ Brazil CBF, Samir Xaud. Ảnh: AP

Cuối cùng, ngày 12/5, CBF xác nhận Ancelotti ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Brazil đến hết World Cup 2026. Hai tuần sau, ông cùng Fernandes bay đến Rio de Janeiro, đi ngang tượng Chúa Cứu Thế và sân Maracana.

"Nhiều người theo dõi chuyến bay trên các ứng dụng", Fernandes kể. "Khi chúng tôi hạ cánh, sân bay chật kín người. Họ không tin điều này thực sự xảy ra".

Với Ancelotti, Brazil đặt cược vào kinh nghiệm và bản lĩnh của một HLV từng năm lần vô địch Champions League. Nếu Selecao giành được ngôi sao thứ sáu, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho một thương vụ được xây dựng không chỉ bằng tiền bạc, mà còn bằng niềm tin và cảm xúc.

Hồng Duy (theo Daily Mail)