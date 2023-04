Zendaya là đại sứ thương hiệu Louis Vuitton

Thần thái và vẻ đẹp của Zendaya được nhận xét tương đồng với nét tinh tế, sang trọng của hãng,

Sinh năm 1996, Zendaya có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up... Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" nhờ phim Euphoria. Năm ngoái, cô được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.