Zalo, TikTok bị phạt mỗi bên hơn 800 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ người dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Tập đoàn VNG - đơn vị chủ quản của Zalo - 810 triệu và TikTok 880 triệu đồng do vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thu thập thông tin, dữ liệu.

Theo quyết định của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), Tập đoàn VNG bị phạt vì 6 hành vi vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, doanh nghiệp không thiết lập cơ chế để người dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như không cho phép người dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không với một số thông tin cá nhân.

VNG cũng không có cơ chế cho phép người tiêu dùng chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích quảng cáo, và các hoạt động mang tính thương mại khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định doanh nghiệp đưa các điều khoản không được phép vào điều kiện giao dịch chung và không công khai thời điểm áp dụng. Cơ quan này yêu cầu VNG chấm dứt các hành vi trên, rà soát và hoàn thiện chính sách.

Đại diện VNG cho biết đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục ngay sau khi nhận quyết định. Hiện doanh nghiệp hoàn thành việc sửa đổi một số chính sách và đang xử lý các nội dung khác.

Biểu tượng ứng dụng Zalo trên điện thoại, tháng 12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Động thái xử phạt của Bộ Công Thương diễn ra sau khi cuối tháng 12/2025, Zalo có đợt cập nhật điều khoản sử dụng gây tranh cãi, yêu cầu người dùng "đồng ý để tiếp tục sử dụng". Việc này làm dấy lên lo ngại về bảo mật dữ liệu riêng tư. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sau đó yêu cầu nền tảng này giải trình và cập nhật lại điều khoản sử dụng của người dùng.

Ngoài VNG, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt Công ty TikTok (Singapore) 880 triệu đồng. Tương tự Zalo, nền tảng video ngắn này không có cơ chế để người dùng đồng ý hoặc từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân cho quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

TikTok cũng bị xác định cung cấp thông tin không đầy đủ, gây nhầm lẫn cho người dùng và có các điều khoản vi phạm trong điều kiện giao dịch chung.

Ủy ban Cạnh tranh yêu cầu TikTok chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách. Việc này nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phương Dung - Lưu Quý