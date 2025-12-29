Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG giải trình về Zalo

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mời VNG làm việc sau khi ứng dụng Zalo của hãng bất ngờ cập nhật điều khoản sử dụng, yêu cầu đồng ý, nếu không sẽ xóa tài khoản.

Giấy mời được Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) gửi tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đề nghị tham gia buổi làm việc về thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo. Thời gian làm việc dự kiến vào sáng 31/12.

Yêu cầu của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đưa ra trong bối cảnh cơ quan này ghi nhận nhiều thông tin phản ánh liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo của VNG.

"Buổi làm việc nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", nhà điều hành cho biết.

Cập nhật điều khoản sử dụng của ứng dụng Zalo trên di động, tháng 12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Theo yêu cầu, VNG cần cung cấp nhiều nhóm tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân gồm: hồ sơ pháp lý và vai trò của doanh nghiệp trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo; đối tượng người dùng của ứng dụng.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị VNG bàn giao toàn bộ điều khoản sử dụng Zalo đang áp dụng tại Việt Nam, cùng các phiên bản được điều chỉnh trong 12 tháng gần đây, kèm thời điểm ban hành, hiệu lực và cách thức thông báo đến người dùng.

Ngoài ra, VNG phải làm rõ quy trình sửa đổi điều khoản về cách thông báo, việc yêu cầu người dùng chấp nhận bản cập nhật và các hệ quả khi người dùng từ chối.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tất cả văn bản liên quan đến việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Zalo.

"Trường hợp công ty không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình", Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu rõ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đề nghị VNG báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành dịch vụ; quy trình cung cấp thông tin trong quá trình sử dụng; cùng các lựa chọn mà người dùng có khi đồng ý hoặc không đồng ý với các điều khoản liên quan tới dữ liệu cá nhân.

Trước đó, Zalo - nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 80 triệu người dùng - đưa ra điều khoản dịch vụ trên ứng dụng di động. Điều khoản này gồm Thỏa thuận sử dụng Zalo (16 điều) và Thỏa thuận sử dụng mạng xã hội Zalo (21 điều). Người dùng có thể bấm Đồng ý tất cả, hoặc vào từng dịch vụ để từ chối. Trường hợp người dùng không đồng ý, họ sẽ bị xóa tài khoản.

Động thái của Zalo nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận trên nhiều hội nhóm Facebook, chủ yếu liên quan đến cách cập nhật khiến họ bị động.

Thực tế, việc cập nhật điều khoản không mới với Zalo. Trong các phiên bản trước đây, nền tảng cũng nêu rõ "quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của thỏa thuận tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có sự đồng ý trước của người dùng".

Trong nhiều năm, Zalo vẫn thực hiện các điều chỉnh một cách âm thầm. Chẳng hạn năm 2024, họ bổ sung nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân cơ bản, dữ liệu cá nhân nhạy cảm, sau khi Nghị định 13 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực.

Điểm khác biệt lần này nằm ở một số khái niệm, điều khoản mới và nhất là cách thức triển khai. Thay vì chỉ âm thầm cập nhật như trước, nền tảng chủ động hiển thị thông báo trực tiếp trong ứng dụng, yêu cầu người dùng chấp nhận để tiếp tục sử dụng.

Phương Dung