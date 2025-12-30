Thách thức từ điều khoản 'chấp nhận hoặc ngừng dùng' của Zalo

Trong lúc nhiều người quan tâm về vấn đề riêng tư, ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam cập nhật điều khoản mới.

Trong bối cảnh quyền riêng tư của người dùng đang trở thành một trong những vấn đề nóng nhất của kỷ nguyên số, nhiều ứng dụng di động đang bị đặt dưới "kính hiển vi" của cộng đồng vì các điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân quá rộng.

Gần đây nhất, Zalo ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội đã gây ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Bước ngoặt gây tranh cãi là điều khoản "chấp nhận hoặc ngừng dùng".



Từ cuối tháng 12/2025, Zalo yêu cầu tất cả người dùng phải cập nhật điều khoản dịch vụ mới nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Điều đáng chú ý là người dùng gần như không có quyền lựa chọn các tùy chọn riêng lẻ, họ chỉ có thể chọn "Đồng ý tất cả" hoặc ngừng sử dụng tài khoản, và nếu không cập nhật, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày.

Theo nội dung điều khoản mới, công ty có quyền thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân rộng hơn, bao gồm các thông tin cơ bản (số điện thoại, họ tên, giới tính, mối quan hệ gia đình) và cả những loại dữ liệu nhạy cảm hơn như số chứng minh thư, vị trí, hành vi sử dụng và nội dung tương tác.

Thậm chí, dữ liệu này có thể được chia sẻ với các công ty liên quan trong hệ sinh thái của đơn vị sở hữu.

Ngay sau khi thông báo mới được gửi đến, người dùng trên cả hai nền tảng CH Play và App Store đã "tràn ngập" các đánh giá một sao, phản ánh sự không hài lòng của cộng đồng.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng họ bị đưa vào thế buộc phải chấp thuận hoặc đối mặt với mất liên lạc, bởi Zalo đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong liên lạc công việc, học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Trong khi đó, Whatsapp, Viber lọt top ứng dụng được tải nhiều tại Việt Nam. Nhiều người lo ngại việc thu thập và chuyển giao dữ liệu theo cách "ép buộc" có thể đi ngược lại tinh thần của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, theo đó yêu cầu sự đồng ý rõ ràng, tự nguyện và tùy chọn từ người dùng.

Sự việc Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ mới đã trở thành một ví dụ điển hình về những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến quyền riêng tư trong thời đại số. Phản ứng dữ dội của người dùng từ đánh giá tiêu cực tới kế hoạch xóa ứng dụng và kêu gọi tẩy chay cho thấy quyền riêng tư dữ liệu cá nhân không còn là điều mà nhiều người dùng sẵn sàng hy sinh dễ dàng.

Đồng thời, vấn đề này cũng đặt ra thách thức cho các nhà phát triển và cơ quan quản lý trong việc cân bằng giữa việc thu thập dữ liệu vì mục tiêu kinh doanh và tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng.

Từ 26/12, nhiều người dùng Zalo nhận được thông báo về điều khoản dịch vụ mới. Thông báo hiện bất ngờ giữa lúc cần nhắn tin, khiến nhiều người bối rối hoặc khó chịu vì cảm giác bị "ép" chấp thuận. Trong trường hợp từ chối, Zalo cho biết sẽ xóa tài khoản và dữ liệu của người dùng trong 45 ngày. Đại diện Zalo chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trên website hỗ trợ, nền tảng lý giải việc cập nhật điều khoản "là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ".

Trần Văn Như Quỳnh