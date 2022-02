Zac Efron lần đầu đóng phim kinh dị

Tài tử Zac Efron góp mặt trong dự án kinh dị "Firestarter", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King.

Ngày 10/2, nhà phát hành tung trailer Firestarter, hé lộ tạo hình dàn nhân vật chính. Nội dung phim xoay quanh một gia đình ba thành viên ở Mỹ, với con gái Charlie có thể tạo ra lửa. Gia đình liên tục phải chuyển nơi ở trong suốt một thập niên nhằm tránh những tổ chức săn đuổi người có siêu năng lực để làm vũ khí quân sự.

Trailer Firestarter Trailer "Firestarter". Video: CGV

Zac Efron vào vai Andrew - người cha của gia đình. Là trụ cột của cả nhà, anh phải tìm cách bảo vệ vợ con khỏi những kẻ muốn làm hại Charlie. Đồng thời, Andrew cũng cần trở thành chỗ dựa tâm lý cho con gái, người đang ở độ tuổi thiếu niên với nhiều cảm xúc phức tạp. Firestarter cũng là tác phẩm kinh dị đầu tiên của Efron. Trong quá khứ, anh từng đóng vài sát nhân hàng loạt trong phim giật gân Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile (2019).

Ngôi sao sinh năm 2000 Ryan Kiera Armstrong đóng vai chính Charlie. Cô từng tham gia một bộ phim khác dựa trên tiểu thuyết của Stephen King là It: Chapter Two. Amstrong hiện là gương mặt hứa hẹn trong làng điện ảnh, gây ấn tượng với nhiều dự án như American Horror Story: Double Feature, The Tomorrow War...

Ryan Kiera Armstrong vào vai chính Charlie trong Firestarter. Ảnh: Universal

Nữ diễn viên Syndey Lemmon đóng Vicky - vợ của Andrew và mẹ của Charlie. Cô từng góp mặt trong dự án kinh dị Fear the Walking Dead.

Keith Thomas (The Vigil) nhận vai trò đạo diễn, Scott Teems (Halloween Kills) viết kịch bản. Hãng phim kinh dị nổi tiếng Blumhouse chịu trách nhiệm về dự án. Nhà sản xuất Jason Blum cho biết tiểu thuyết gia Stephen King đã đọc và khen ngợi kịch bản.

Zac Efron sinh năm 1987, nổi tiếng sau khi đóng chính loạt phim ca nhạc High School Musical năm 19 tuổi. Để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, anh tập thể hình và nhận các vai cơ bắp trong các phim The Lucky One (2010), Neighbors (2014), Baywatch (2017)... Với lượng fan đông đảo, nhiều phim của Efron thành công về mặt thương mại nhưng không được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn.

Đạt Phan