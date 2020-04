Dàn diễn viên 'High School Musical' sau 14 năm

Ashley Tisdale đóng cô nàng lắm chiêu Sharpay Evans, ngôi sao ca hát của trường East High. Trong phim, cô thích Troy Bolton, liên tục phá hoại tình cảm giữa anh và Gabriella. Vai diễn thành công, được nhiều khán giả yêu thích. Disney quyết định làm riêng phần ngoại truyện "Sharpay's Fabulous Adventure" cho nhân vật. Trước đó, Ashley vốn thuộc nhóm sao triển vọng tại Disney, từng xuất hiện trong series "The Suite Life of Zack & Cody".

Sau "High School Musical", Ashley theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và ghi dấu với một số bản hit như "He said, She Said", "Crank It Up". Cô cũng đóng một số vai nhỏ trong các dự án phim như "Scary Movie 5", "Sons of Anarchy".