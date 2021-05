Yoo Jae Suk, Yoo Ah In thắng Baeksang

Hàn QuốcYoo Jae Suk đoạt Daesang (giải cao nhất mảng truyền hình), còn Yoo Ah In thắng "Nam chính xuất sắc" lĩnh vực điện ảnh tại Baeksang, tối 13/5.

Nhiều khán giả Hàn không bất ngờ khi Yoo Jae Suk - được mệnh danh "MC Quốc dân" Hàn Quốc - thắng Daesang. Trên sân khấu, anh cảm ơn đồng nghiệp, khán giả luôn yêu thương. "Tôi sẽ cố gắng mang lại nhiều tiếng cười qua các show và tiểu phẩm", anh nói.

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, có tuổi thơ khốn khó khi cha mẹ nợ đến 1,8 triệu USD. Hoạt động nghệ thuật từ năm 1991 nhưng anh mất 10 năm vô danh. Năm 2001, sao quá cố Choi Jin Sil giới thiệu anh dẫn show Live and enjoy together. Sự hoạt ngôn, dí dỏm và kho kiến thức vô hạn giúp anh chinh phục những khán giả khó tính nhất. Đến nay, Jae Suk là nghệ sĩ duy nhất tại Hàn giành đến 16 Daesang (cao nhất trong một lễ trao giải) - niềm mơ ước của các thế hệ nghệ sĩ nước này.

Yoo Jae Suk, Yoo Ah In thắng giải Baeksang Bài phát biểu nhận giải của Yoo Jae Suk. Anh là MC của loạt show Infinite Challenge, Happy Together, Running Man... Video: Tiktok.

Daesang mảng điện ảnh - giải trao cho người có thành tựu điện ảnh nổi bật nhất trong năm - thuộc về đạo diễn Lee Joon Ik. Ông là "cha đẻ" của loạt phim ăn khách như The King and Clown, Sunny, Hope, The Throne... Năm 2016, ông cũng đoạt Daesang.

Ở mảng điện ảnh, Yoo Ah In nhận nhiều đồng tình của giới chuyên môn lẫn đồng nghiệp khi giành "Nam chính xuất sắc". Trong phần phát biểu, anh cho biết từ nhỏ đã mong nổi tiếng, có thể lay động khán giả bằng diễn xuất. "Tôi muốn dành tất cả vinh quang cho những người luôn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng trở thành diễn viên giỏi", anh nói. Với vai Tae In - kẻ nhận tiền xóa sạch hiện trường gây án của bọn tội phạm, thay chúng chôn thi thể - trong Voice of Silence, Yoo Ah In phải tăng 15 kg, cạo đầu. Trước đó ba tháng ở giải Rồng Xanh, anh cũng đoạt "Nam chính xuất sắc" (Ảnh đế) nhờ phim này.

Giải "Nữ chính xuất sắc" gọi tên Jeon Jong Seo - đóng chính phim The Call. Vai cô gái mồ côi Young Sook của cô gây "sốt" suốt thời gian công chiếu. Ban đầu nhân vật là nạn nhân nhưng sau đó dần bị tha hóa, điên loạn và ác độc. Tờ Decider đánh giá Jong Seo là điểm sáng nhất phim: "Cô ấy đưa khán giả từ cảm thông đến ghê tởm và sợ hãi với nhân vật. Vai diễn kiểu này dễ bị thể hiện theo cách châm biếm và mất đi sức mạnh. Tuy nhiên, Jong Seo biết khi nào cần tiết chế, khi nào nên đẩy lên đỉnh điểm".

Yoo Ah In và Jeon Jong Seo đoạt "Nam, Nữ chính xuất sắc". Ảnh: Ilgan Sports.

"Phim hay nhất" là Samjin Company English Class. Còn Hong Eui Jeong được trao "Đạo diễn xuất sắc" với phim Voice of Silence. Park Jung Min (phim Ác quỷ đối đầu) vượt qua nhiều nghệ sĩ kỳ cựu giành "Nam phụ", trong khi Kim Sun Young - đóng chính Three Sisters - đoạt "Nữ phụ".

Ở mảng phim truyền hình, Vượt ra tội ác (Beyond Evil) được xướng tên ở hạng mục "Phim hay nhất". Đạo diễn xuất sắc là Kim Cheol Kyu (phim Hoa của quỷ).

Tài tử Shin Ha Kyun - đóng chính Vượt ra tội ác - đoạt "Nam chính xuất sắc", vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác như Song Joong Ki, Kim So Hyun và Lee Jun Ki. Trên sân khấu, anh nói muốn dành vinh quang cho tất cả nhân viên, đồng nghiệp. "Tôi biết ơn gia đình và cha mẹ, những người luôn ủng hộ tôi. Tôi ngưỡng mộ tiền bối Chun Ho Jin, người luôn giữ vị trí trung tâm ở trường quay. Tôi muốn bày tỏ yêu thương đến đàn em của tôi, Yeo Jin Goo", anh nói

Hạng mục "Nữ chính xuất sắc" thuộc về Kim So Yeon với Penthouse. Cô khóc khi lần đầu đoạt giải này sau 27 năm diễn xuất. Cô tri ân đoàn phim, đồng nghiệp và người hâm mộ luôn cổ vũ cô suốt thời gian quay phim. Người đẹp nhắc tên chồng - tài tử Lee Sang Woo và cảm ơn anh luôn tiếp thêm sức mạnh.

Kim So Yeon tại Baeksang Kim So Yeon khóc khi nhận giải "Nữ chính xuất sắc" mảng truyền hình. Video: Tiktok.

Oh Jung Se thắng giải "Nam phụ xuất sắc" với phim Điên thì có sao. Năm thứ hai liên tiếp anh đoạt giải này. "Nữ phụ xuất sắc" là Yum Hye Ran, với phim Bộ đếm kỳ lạ.

Tài tử Kim Seon Ho và "điên nữ" Seo Ye Ji nhận giải "Diễn viên được yêu thích nhất" (Tiktok Popularity Award, do người xem bình chọn). Theo Daum, dù bị hủy vai, hợp đồng quảng cáo và bị tẩy chay vì bê bối thao túng bạn trai, Seo Ye Ji vẫn tạo sức hút với khán giả quốc tế.

Ở mảng show tạp kỹ, Lee Seung Gi - thành viên show Busted 3 và Master in The House - thắng giải "Nam nghệ sĩ xuất sắc". Trong khi danh hài Jang Do Yeon của show I live Alone, Don’t be the first one đoạt "Nữ nghệ sĩ xuất sắc".

Danh sách giải thưởng Baeksang 2021

Truyền thông Hàn nhận xét sự kiện hoành tráng, quy tụ gần 70 diễn viên nổi tiếng như Bong Joon Ho, Lee Byung Hun, Kim Hye Soo, Jeon Do Yeon, Kim Hee Ae, Lee Jung Jae, Song Joong Ki, Yoo Jae Suk... Ban tổ chức chú trọng khâu khử khuẩn, thông gió toàn bộ sân khấu lẫn khán đài. Các xe đưa đón khách mời được kiểm tra kỹ lưỡng, sát trùng liên tục.

Toàn bộ nhân viên lẫn nghệ sĩ tuân thủ quy định phòng chống dịch của chính phủ Hàn. Các sao lần luợt được đo thân nhiệt, phải đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau. Nhằm tránh tiếp xúc, người đoạt giải sẽ tự lấy hoa và cup lưu niệm được đặt giữa sân khấu. Năm thứ hai lễ trao giải danh giá diễn ra không khán giả.

Ban tổ chức ngăn cách hai MC Shin Dong Yup và Suzy bằng tấm nhựa trong suốt. Ảnh: Ilgan Sports.

Cùng Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng), Baeksang Arts Awards là một trong ba giải phim ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc. Sự kiện tổ chức lần đầu năm 1965, tôn vinh những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Lễ trao giải lần thứ 57 diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc (Korea International Exhibition Center, viết tắt Kintex) ở Ilsan, Gyeonggi-do. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên ba kênh của đài cáp jTBC và TikTok.

Phi Yến