Yếu tố thực dụng trên xe điện BYD M6

Mẫu MPV thuần điện giá dưới 800 triệu có tổng chi phí bảo dưỡng dưới 8,7 triệu đồng trong 6 năm đầu sử dụng, theo công bố từ hãng.

Thị trường ôtô trong nước vài năm gần đây chứng kiến sự lên ngôi của các dòng xe năng lượng mới, bao gồm phân khúc MPV 7 chỗ dành cho nhóm người dùng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải. BYD Việt Nam ra mắt mẫu thuần điện M6 hướng đến nhu cầu trên, điểm nhấn ở không gian rộng rãi và chi phí sử dụng tối ưu so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Thiết kế mẫu MPV thuần điện M6. Ảnh: BYD

Mẫu MPV điện có kích thước 4.710 mm chiều dài, 1.810 mm chiều rộng và 1.690 mm chiều cao. Trục cơ sở dài 2.800 mm. Thiết kế ngoại thất có cụm đèn LED, lưới tản nhiệt kín đặc trưng xe điện. Bộ vành đa chấu 17 inch.

Nội thất BYD M6 có màn hình trung tâm 12,8 inch đặt nổi trên táp-lô. Điều hòa hai vùng, cổng sạc cho các hàng ghế. Ghế ngồi bọc da thiết kế theo phong cách tối giản, tiện sử dụng. Các hàng ghế có khả năng gập mở linh hoạt, hàng 2 và 3 có thể gập để mở rộng khoang chứa đồ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Nội thất BYD M6. Ảnh: BYD

Xe dùng động cơ điện công suất tương đương 161 mã lực và sức kéo 310 Nm. Hệ thống pin Blade cho tầm di chuyển 420 km một lần sạc đầy, theo công bố của hãng. Xét về mặt tổng thể, xe thuần điện thường có chi phí bảo dưỡng mỗi lần thấp hơn so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Hãng này cho biết, chi phí bảo dưỡng lần đầu của BYD M6 dưới 500.000 đồng, mốc cao nhất khi xe đạt 80.000 km khoảng 3 triệu đồng.

"Trong 6 năm đầu sử dụng, tổng chi phí bảo dưỡng của BYD M6 dưới 8,7 triệu đồng, con số ấn tượng trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ", đại diện BYD Việt Nam nói. Theo hãng, lợi thế này đến từ việc xe điện có cấu trúc đơn giản, không nhiều chi tiết phức tạp, thay dầu động cơ... như xe động cơ đốt trong. Các hạng mục bảo dưỡng này tập trung chủ yếu cho hệ thống điện, phanh, một số chi tiết tiêu hao thông thường.

Dàn xe BYD M6 phục vụ vận tải hành khách. Ảnh: BYD

Trong tháng 3, người dùng mua BYD M6 nhận ưu đãi 3 triệu đồng, bộ sạc di động 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L. Với các mẫu sản xuất năm 2025, người dùng sẽ nhận thêm bộ sạc treo tường 7 kW tại nhà.

Toàn bộ các dòng xe BYD tại Việt Nam được hãng bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Bộ pin, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện được hãng bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Quang Anh