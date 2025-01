Yếu tố giúp hai tiếp viên sống sót trong thảm kịch Jeju Air

Vị trí ghế ngồi ở đuôi máy bay có thể đã giúp hai tiếp viên sống sót trong tai nạn máy bay Jeju Air khiến 179 người chết.

Phi cơ Jeju Air chở 181 người ngày 29/12 lao khỏi đường băng sân bay Muan, tây nam Hàn Quốc, rồi đâm vào tường bê tông và bốc cháy dữ dội, khiến 179 người thiệt mạng. Lực lượng khẩn cấp cứu được hai người sống sót, đều là tiếp viên phục vụ hành khách ở cuối khoang.

Bác sĩ kết luận hai tiếp viên, họ Lee và họ Koo, bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Phi cơ gặp nạn là chiếc Boeing 737-800. Dòng máy bay này có tối đa 189 ghế hành khách và thường có 4 ghế dành cho tiếp viên, gồm hai ghế đầu máy bay và hai ghế ở cuối khoang khách. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng vị trí của ghế tiếp viên có thể đã góp phần giúp Lee và Koo sống sót.

Một trong hai người sống sót được chuyển đến bệnh viện thành phố Mokpo ngày 29/12. Ảnh: Yonhap

Tùy theo dòng máy bay, ghế dành cho tiếp viên thường được bố trí gần cửa thoát hiểm hoặc khu bếp ở phần đuôi, gần các thiết bị khẩn cấp. Ghế này thường được gấp lại để không cản trở lối đi. Máy bay càng lớn và chở càng nhiều khách, ghế dành cho tiếp viên càng nhiều.

Lee và Koo được cho là ngồi ghế sát cửa thoát hiểm phía đuôi, quay lưng về phía khoang hành khách.

Nghiên cứu do tạp chí TIME thực hiện năm 2015, trong đó xét đến 17 vụ tai nạn hàng không giai đoạn 1985-2000, cho thấy 1/3 cuối thân máy bay có tỷ lệ tử vong 32%. Tỷ lệ này ở 1/3 đầu khoang và 1/3 giữa khoang lần lượt là 38% và 39%. Khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất là ghế gần lối đi ở giữa khoang với tỷ lệ 44%.

Năm 2007, tạp chí khoa học và công nghệ Popular Mechanics phân tích 20 tai nạn máy bay kể từ năm 1971, nhận định tỷ lệ sống sót của hành khách khu vực đuôi máy bay là 69%. Khu vực đầu và giữa khoang khách có tỷ lệ sống sót lần lượt là 49% và 56%.

Nếu phi cơ bị rơi hoặc trượt trên đường băng rồi đâm vào cấu trúc kiên cố, phần đầu thường chịu tác động đầu tiên và hấp thụ phần lớn lực va chạm, giúp phần đuôi ít tổn hại hơn. Nếu máy bay phát nổ, khu vực gần hai cánh, nơi có khoang chứa nhiên liệu, sẽ chịu thiệt hại nặng nhất.

Vị trí ghế ngồi của hai tiếp viên sống sót trong thảm họa Jeju Air. Đồ họa: Reuters

Năm 2012, kênh truyền hình khoa học Discovery Channel tiến hành thử nghiệm thực tế bằng cách cho máy bay Boeing 727 chở hình nộm lao xuống sa mạc.

Kết quả cho thấy khu vực đầu máy bay chịu lực quá tải gấp 12 lần trọng lực khi va chạm, trong khi phần giữa và đuôi phi cơ lần lượt chịu mức 8 và 6 lần trọng lực. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá phần giữa và đuôi máy bay có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với đầu phi cơ.

Trong tai nạn máy bay Jeju Air, chiếc Boeing 747-800 đâm vào tường bê tông rồi bốc cháy, còn phần đuôi gãy rời và thoát khỏi nguy cơ cháy nổ.

Lực lượng cứu hỏa tiến vào phần đuôi máy bay sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Họ thấy nam tiếp viên đang đứng và nữ tiếp viên mắc kẹt dưới tủ chứa đồ bị đổ. Hai người khi đó đều không tỉnh táo, chỉ nữ tiếp viên có thể nói chuyện và kể rằng "có rất nhiều khói cùng một tiếng nổ lớn vang lên".

Tuy nhiên, Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) nhấn mạnh rằng không có ghế ngồi nào được coi là "an toàn nhất trên máy bay", bởi mỗi vụ tai nạn đều có đặc điểm rất khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách phi cơ tiếp đất và có xảy ra cháy hay không.

Tai nạn máy bay của hãng United Airlines ở bang Iowa, Mỹ, năm 1989 khiến 112 trong tổng số 296 người trên khoang thiệt mạng. 184 người sống sót trong thảm kịch chủ yếu ngồi ở hàng ghế giữa hạng thương gia và trước phần cánh máy bay. Phi cơ cũng gãy đôi sau khi lao xuống sân bay thành phố Sioux, giúp hành khách dễ thoát hiểm hơn.

Phần đuôi phi cơ Jeju Air tại sân bay Muan sau tai nạn ngày 29/12. Ảnh: Yonhap

Năm 1977, hai máy bay Boeing 747 của Pan Am và KLM va chạm trên đường băng ở Tenerife, Tây Ban Nha, khiến 583 người thiệt mạng và trở thành thảm họa hàng không thảm khốc nhất lịch sử thế giới. 61 người ngồi ở phần đầu phi cơ Pan Am sống sót, do máy bay của họ bị phi cơ KLM đâm vào nửa sau.

Dù ghi nhận nhiều tai nạn chết chóc trong hàng chục năm qua, giới chuyên gia nhận định hàng không vẫn là một trong những hình thức di chuyển an toàn nhất, nhờ các quy định về an toàn được siết chặt và thiết kế máy bay liên tục cải thiện.

Theo Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ (NSC), khả năng tử vong của hành khách đi lại bằng hàng không ở nước này quá nhỏ, không đáng tính toán. Tỷ lệ tử vong do tai nạn xe cơ giới ở Mỹ là 1/93 và tính riêng năm 2022, Mỹ ghi nhận 46.027 trường hợp tử vong do tai nạn đường bộ.

Báo cáo về tỷ lệ sống sót do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NSTB) công bố năm 2020 cho thấy chỉ 1,3% người liên quan thiệt mạng trong các tai nạn hàng không thương mại giai đoạn 2001-2017, giảm so với mức 4,7% giai đoạn 1983-2000.

Như Tâm (Theo Yonhap, Business Insider)