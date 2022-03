Yếu tố di truyền trong rối loạn phổ tự kỷ

Genetica Việt Nam giải mã gen ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có mối quan hệ hợp tác với Công ty thuộc Gene Friend Way. Gene Friend Way có trụ sở tại San Francisco, Mỹ và được cố vấn bởi đội ngũ nhà khoa học thuộc các trường đại học. Chip giải mã đa gen Gene Friend Way có độ chính xác đến 99% theo Illumina - tổ chức giải mã gen có tiếng thế giới.