Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận, không buộc người dùng 'phải đồng ý'

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Zalo điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ theo hướng không bắt buộc người dùng "phải đồng ý", mà được lựa chọn.

Ngày 31/12, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết họ nhận được đề xuất lùi lịch làm việc của Công ty VNG liên quan tới thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra hôm nay, nhưng phía VNG cho biết thông tin, tài liệu liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ nên họ cần thời gian chuẩn bị. Do đó, công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31/12, đồng thời họ cũng đang làm việc với các cơ quan quản lý khác.

Để hạn chế rủi ro, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của người tiêu dùng, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG rà soát, điều chỉnh cách triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo. Theo đó, ứng dụng không được đặt người dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Họ phải bảo đảm việc người dùng được lựa chọn, thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý với điều khoản.

VNG cũng phải rà soát toàn bộ hợp đồng, điều kiện giao dịch đang và dự kiến áp dụng với người dùng. Việc này nhằm bảo đảm các nội dung phù hợp quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi áp dụng thực tế.

Nhà điều hành cũng đề nghị VNG có biện pháp bảo vệ thông tin, không chuyển giao cho bên thứ ba với những người dùng đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

Cơ quan này sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp sau khi được cung cấp các thông tin, tài liệu nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.

Cập nhật điều khoản sử dụng của ứng dụng Zalo trên di động, tháng 12/2025. Ảnh: Lưu Quý

Trước đó, Zalo - nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 80 triệu người dùng - đưa ra điều khoản dịch vụ trên ứng dụng di động. Điều khoản này gồm Thỏa thuận sử dụng Zalo (16 điều) và Thỏa thuận sử dụng mạng xã hội Zalo (21 điều). Người dùng có thể bấm Đồng ý tất cả, hoặc vào từng dịch vụ để từ chối. Trường hợp người dùng không đồng ý, họ sẽ bị xóa tài khoản.

Động thái của Zalo nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận trên nhiều hội nhóm Facebook, chủ yếu liên quan đến cách cập nhật khiến họ bị động.

Đại diện Zalo hiện chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trên website hỗ trợ, nền tảng lý giải việc cập nhật điều khoản "là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ".

Thực tế, việc cập nhật điều khoản không mới với Zalo. Trong các phiên bản trước đây, nền tảng cũng nêu rõ "quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của thỏa thuận tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có sự đồng ý trước của người dùng".

Trong nhiều năm, Zalo vẫn thực hiện các điều chỉnh một cách âm thầm. Chẳng hạn năm 2024, họ bổ sung nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân cơ bản, dữ liệu cá nhân nhạy cảm, sau khi Nghị định 13 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực.

Điểm khác biệt lần này nằm ở một số khái niệm, điều khoản mới và nhất là cách thức triển khai. Thay vì chỉ âm thầm cập nhật như trước, nền tảng chủ động hiển thị thông báo trực tiếp trong ứng dụng, yêu cầu người dùng chấp nhận để tiếp tục sử dụng.

Phương Dung