'Yêu cầu với Hà Nội cao hơn các địa phương khác'

Sáng 19/9, Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Thành ủy Hà Nội; đồng thời lưu ý một vấn đề lớn cần chú trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ sắp tới.

Ông mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và Đảng bộ Thủ đô. Vị thế Hà Nội bây giờ khác xưa nhiều, quy mô lớn, không chỉ có 36 phố phường, không chỉ có Cổ Loa, mà bây giờ mở rộng ra rất nhiều.

"Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sáng 19/9. Ảnh. TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không thể như các địa phương khác mà phải cao hơn. Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện, "lâu nay đã quyết tâm rồi, đại hội này cần có bước chuyển biến mới - đây là yêu cầu khách quan".

Ông nêu rõ phát triển kinh tế là quan trọng, nhưng phải chú trọng văn hóa, "Hà Nội phải văn minh, thanh lịch, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng người Hà Nội, xây dựng Thủ đô, đặc biệt là vấn đề quản lý đô thị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não Trung ương"... Muốn vậy phải xây dựng Đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức, kỷ cương kỷ luật, làm ăn bài bản, có kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng.

"Làm được thì thưởng không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý. Tổ chức Đảng phải tốt, lãnh đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, nhạy bén, chủ trương đúng, hành động quyết liệt, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, xử lý cho nghiêm, tuyệt đối không được tự mãn... ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các vị lãnh đạo tham dự cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, sáng 19/9. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc làm việc, Bộ Chính trị cho rằng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ thành phố đi vào thực tiễn cuộc sống. Kết quả đạt được khá toàn diện, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu nghị quyết đại hội XVI.

Bộ Chính trị phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời gợi mở một số nội dung cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết, Hà Nội cần rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cho phù tình hình thực tế, nhất là dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Với GRDP bình quân đầu người đạt 5.420 USD, Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới, khác về chất, cần nghiên cứu, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển bền vững như chỉ số phát triển con người, tuổi thọ, chỉ số bền vững môi trường...

Bộ Chính trị lưu ý, Hà Nội cần hướng tới trình độ phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế; phân tích sâu hơn nguyên nhân của việc thành phố chưa tạo được các "đột phá lớn" cho phát triển kinh tế; làm rõ hơn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thủ đô (Luật Thủ đô, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội...).

Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần đánh giá, làm rõ vai trò trung tâm của Thủ đô là đầu tàu dẫn dắt, đồng thời chia sẻ lợi ích với các địa phương trong vùng và cả nước, từ đó đề ra chiến lược phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Năm 2020, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội ước đạt trên một triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt gần 1.200 nghìn tỷ đồng, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc, giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011-2015. Thành phố đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa cả nước.

Xuân Hoa