'Yêu cầu người dùng mạng xã hội xác định danh tính'

Trả lời đại biểu Trần Thị Dung về việc chậm ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo Luật An ninh mạng, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết, ngay sau khi Quốc hội ban hành luật an ninh mạng, Bộ đã soạn các dự thảo hướng dẫn.

Hiện danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia đã dự thảo xong. Tuy nhiên, do vấn đề đối ngoại, cân đối xem xét phù hợp với quy định quốc tế và luật pháp Việt Nam, nên Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Vì vậy, chưa có căn cứ để ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về dấu hiệu tiêu cực của một số công an cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, "nếu có cũng là hết sức cá biệt".

Hiện nay Bộ Công an triển khai lượng lớn công an đến cơ sở. Quan điểm Bộ là kiên quyết xử lý sai phạm tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ, không bao che bất kể trường hợp nào. Đồng thời, nếu đơn vị nào có vi phạm thì người đứng đầu sẽ bị xử lý. "Nhân đây tôi đề nghị đại biểu, cử tri nếu phát hiện công an có tiêu cực, vi phạm thì trao đổi với Bộ Công an, ở mọi cấp chúng tôi sẵn sàng xác minh, xử lý, thông báo rộng rãi với nhân dân", Bộ trưởng Tô Lâm nói.