Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ rò điện công viên khiến 2 trẻ tử vong

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ rò điện tại công viên Nguyễn Phương Danh (xã Phong Điền) khiến hai trẻ tử vong vào tối qua.

Chiều 24/10, ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực Cần Thơ và chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn. Việc rà soát cần tập trung tại khu dân cư, trường học, chợ và khu vực ngập sâu, nhằm phát hiện và xử lý điểm có nguy cơ mất an toàn.

Động thái này được đưa ra sau khi tối qua, hệ thống điện tại công viên Nguyễn Phương Danh bị rò rỉ ở trụ đèn chiếu sáng lúc triều cường dâng cao, khiến hai em Ngô Gia Trương (8 tuổi, ở phường An Bình) và Lương Hoàng Vinh (15 tuổi, trú xã An Bình) bị điện giật tử vong. Hai tai nạn cách nhau khoảng 15 phút.

Cơ quan chức năng đăng kiểm tra hiện trường tại trụ chiếu đèn. Ảnh: An Bình

Sau sự cố, lực lượng chức năng đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường. Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng An toàn, Điện lực TP Cần Thơ, cho biết khu vực công viên có 5-6 trụ đèn chiếu sáng bị ngập khi nước bờ sông cạnh đó dâng cao. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một trụ đèn rò điện ra thân trụ bằng thép.

Nhiều người cho rằng sự cố không được xử lý kịp thời. Khi xảy ra vụ việc đầu tiên, nguồn điện ở công viên chưa bị cắt, khu vực hiện trường không được phong tỏa đúng cách, dẫn đến thêm một nạn nhân thiệt mạng. Chỉ đến khi vụ thứ hai xảy ra, điện ở khu vực mới được ngắt.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Phong Điền, cho hay công viên do Phòng Kinh tế xã quản lý. Trước mùa mưa và triều cường, địa phương đã phối hợp ngành chức năng kiểm tra các công viên, nhưng không phát hiện rò rỉ điện.

"Tối qua triều cường dâng cao, công viên ngập sâu, việc rò điện xảy ra ngoài kiểm soát, khiến hai em gặp tai nạn thương tâm", bà Thanh nói, đồng thời cho biết xã sẽ họp với các đơn vị liên quan để đánh giá nguyên nhân khách quan.

Trưa 24/10, tại căn nhà nhỏ ở phường An Bình, chị Huỳnh Thị Bé Sáu, 44 tuổi, ngồi lặng bên quan tài con trai là cháu Ngô Gia Trương, học lớp 3 Trường Tiểu học Tây Đô.

Chiều qua, chị Sáu chở Trương và con gái 12 tuổi đến nhà người quen ở trung tâm xã Phong Điền, cách nhà hơn 5 km. Khi đang trò chuyện, hai con xin ra ngoài mua bánh, chị đưa 20.000 đồng và dặn đi cẩn thận. Một lúc sau, con gái chạy về báo em trai bị điện giật, đang được đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, chị được thông báo con không qua khỏi.

Anh Khoa kể lại sự việc hai cháu trai bị điện giật. Ảnh: An Bình

Nhà đối diện công viên, anh Hồ Huỳnh Đăng Khoa, 21 tuổi, kể tai nạn xảy ra khoảng 19h. Lúc này bé Trương cùng nhóm 5-6 em chơi đùa, nghịch nước trước công viên. Sau đó cháu bé tiến lại gần trụ đèn chiếu sáng thì bị điện giật ngã xuống.

Thấy nạn nhân nằm bất động cách trụ đèn khoảng một mét, anh Khoa chạy ra cùng người đi đường tìm cách cứu. "Lúc đầu dùng cây gỗ nhưng không được, tôi chạy vào nhà lấy ống nước nhựa dài 4 m, cùng người kia mất khoảng 5 phút mới đẩy được bé ra khỏi vùng rò điện", anh kể.

Sau vụ việc, anh Khoa và người dân quanh đó liên tục cảnh báo, ngăn người khác vào khu vực công viên, chờ lực lượng chức năng đến ngắt điện. Tuy nhiên khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến khu vực này. Dù được người dân hô hoán ngăn cản, nhóm vẫn chạy xe vào.

Anh Khoa kể, khi còn cách trụ điện khoảng 3 m, người ngồi sau xe nhảy ra kịp, nhưng em Lương Hoàng Vinh cầm lái, chạy tới và bị điện giật ngã xuống nền công viên đang ngập nước.

"Mọi người chưa kịp lại gần thì có người mặc đồng phục điện lực chạy đến ngắt điện cách đó khoảng 50 m. Nạn nhân được kéo ra ngoài sau vài phút, nhưng đã tím tái, bất động", anh nói.

An Bình