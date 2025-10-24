Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước

Cần ThơBa thiếu niên 10-15 tuổi vào khu công viên ngập sâu do triều cường chơi, bị điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng giật, hai nạn nhân tử vong.

Tối 23/10, nam thiếu niên 10 tuổi vào công viên Nguyễn Phương Danh (cặp sông Cần Thơ) tại xã Phong Điền đang ngập sâu do triều cường. Khi đến gần trụ đèn chiếu sáng ở công viên gần mé sông, em bị điện rò rỉ giật té ngã. Người dân phát hiện, đưa tới Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khu vực xảy ra điện giật tại công viên Nguyễn Phương Danh được phong tỏa. Ảnh: Hưng Lợi

Khoảng 15 phút sau, dù người dân cảnh báo nguy hiểm, hai nam thiếu niên cùng 15 tuổi chở nhau trên xe máy chạy vào khu vực này và tiếp tục bị điện giật. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, song một cháu không qua khỏi.

Công an xã Phong Điền đang phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Liên tục 4 ngày qua, triều cường tại Cần Thơ dâng cao 2,14-2,33 m vượt 14-33 cm so với báo động 3 và cao hơn 6 cm so đỉnh lịch sử năm 2022. Nhiều tuyến đường, công viên, khu dân cư ở thành phố ngập sâu, có nơi ngập hơn một mét.

An Bình