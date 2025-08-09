Yêu cầu hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trước 19/8

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát đến 19/8 phải hoàn thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên để tăng khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Tại buổi làm việc ở Phú Thọ ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo bộ ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giải quyết các khó khăn, vướng mắc, để hoàn thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên "càng sớm càng tốt".

Theo đó, mốc thời gian đưa ra là đến 19/8, dự án phải hoàn thành để tăng khả năng vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đơn vị tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hòa (Phú Thọ). Ảnh: VGP

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Công trình là mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua Lào Cai và Phú Thọ với điểm đầu là trạm 500 kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500 kV Vĩnh Yên.

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công vào tháng 3, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng.

Theo báo cáo của EVN, dự án đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 213 hộ phải tái định cư. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành toàn bộ vị trí móng cột, bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đạt 81%.

Các đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ 468 vị trí móng cột, lắp dựng cột thép được 306 vị trí, rải và kéo dây tại 22 khoảng néo.

EVN cho biết, dự án đang gặp một số vướng mắc chính như điều kiện thời tiết, địa hình bất lợi, lực lượng nhân công của nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu do cường độ thi công cao, thời gian ngắn và triển khai đồng thời nhiều công việc. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, thậm chí một số hộ dân gây khó khăn, cản trở thi công.

Vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hòa (Phú Thọ). Ảnh: Thanh Thương

Để đảm bảo tiến độ, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, huy động các lực lượng (quân đội, công an, viễn thông), nhà thầu phụ, lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp để chi viện, hỗ trợ cho dự án.

"Tinh thần là chỉ bàn làm, không bàn lùi, không nói không, nói khó", Thủ tướng nói, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm" để hoàn thành dự án.

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng chấp thuận chủ trương vào tháng 10/2024. Ngoài giải tỏa khoảng 2.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực, đường dây 500 kV này giúp tăng khả năng nhập khẩu điện, dự phòng sẵn sàng cho nguồn điện mua từ Trung Quốc khi Việt Nam có nhu cầu.

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết EVN nghiên cứu, đề xuất mua thêm khoảng 3.000 MW từ Trung Quốc qua trạm đặt tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc, với sản lượng 15 tỷ kWh mỗi năm. Nếu kế hoạch này được duyệt, nguồn điện từ nước láng giềng sẽ đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Lào Cai và giải tỏa công suất chủ yếu qua đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.



Bên cạnh các nguồn trong nước (thủy điện, điện khí, năng lượng tái tạo...), điện nhập khẩu là một trong phương án để đảm bảo nhu cầu sử dụng năng lượng với mục tiêu tăng trưởng cao thời gian tới. Theo số liệu của Bộ Công Thương, lượng điện nhập khẩu tăng đều những năm qua, đạt 5 tỷ kWh vào cuối 2024. Riêng năm 2021, sản lượng giảm còn khoảng 1,4 tỷ kWh do tạm dừng mua từ Trung Quốc.

Phương Dung