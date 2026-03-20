Yen Clinic nhận chuyển giao công nghệ Renuvion J-Plasma

Yen Clinic bổ sung Renuvion J-Plasma - công nghệ kiểm soát co hồi mô sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu hoàn thiện vóc dáng, làn da tăng cao dịp đầu năm.

Lễ chuyển giao công nghệ mới diễn ra tại chi nhánh Yen Clinic ở phường Sài Gòn, TP HCM vào giữa tháng 1, với sự góp mặt của giám đốc chuyên môn phòng khám, đại diện nhà phân phối Việt Can và nhiều khách mời, tín đồ làm đẹp.

Ở phần phát biểu mở màn, nhà sáng lập phòng khám cho biết nhu cầu làm đẹp tăng mạnh những tháng cận Tết, nhất là dịch vụ cải thiện vóc dáng, trẻ hóa da. "Nhiều chị em lẫn nam giới muốn có diện mạo gọn gàng, săn chắc trong thời gian ngắn để dự lễ hội, du xuân, gặp gỡ đầu năm. Do đó, chúng tôi quyết định đầu tư công nghệ kiểm soát co hồi mô sinh học Renuvion J-Plasma", bác sĩ Diệp Yến Linh cho hay.

Đại diện nhà phân phối chuyển giao công nghệ Renuvion J-Plasma cho bác sĩ Diệp Yến Nhi. Ảnh: Yen Clinic

Đại diện Yen Clinic lý giải trong lĩnh vực thẩm mỹ, các phương pháp chăm da, giảm mỡ không xâm lấn đôi khi khó giải quyết triệt để vấn đề liên quan cấu trúc mô hay tình trạng da chùng nhão sau giảm cân, sau sinh. Do đó, nhiều người có xu hướng cậy nhờ công nghệ cao để nâng cao hiệu quả làm đẹp hoặc phẫu thuật tạo hình.

Thiết bị Renuvion J-Plasma kết hợp giữa năng lượng sóng RF và khí Helium plasma, tạo ra dòng plasma có khả năng tác động chính xác vào mô dưới da. Công nghệ này được FDA (Mỹ) chứng nhận, chỉ định hỗ trợ co hồi da sau hút mỡ.

Thiết bị Renuvion J-Plasma phù hợp với những trường hợp vừa hút mỡ. Ảnh: Yen Clinic

Sau thủ thuật loại bỏ mỡ thừa và tạo hình thẩm mỹ, việc kiểm soát độ co hồi của da đóng vai trò quan trọng. Theo giám đốc chuyên môn Yen Clinic, khi da không đủ đàn hồi, khách hàng có thể phải cắt da tối thiểu để cải thiện toàn diện. Công nghệ J-Plasma hỗ trợ quá trình co rút mô, giúp da săn chắc hơn mà hạn chế can thiệp phẫu thuật mở rộng.

Trên website nhà sản xuất Mỹ Apyx Medical, Renuvion J-Plasma cho phép bác sĩ kiểm soát năng lượng ở mức chính xác thông qua kỹ thuật đo, đếm năng lượng, từ đó giảm thiểu ảnh hưởng tới mô xung quanh. Thiết bị áp dụng cho vùng nọng cằm, viền hàm, bụng, lưng hoặc ngực, đồng thời có thể hỗ trợ trường hợp da chùng sau sinh hoặc sau quá trình giảm cân.

Yen Clinic được sáng lập bởi hai chị em bác sĩ Diệp Yến Linh - Diệp Yến Nhi. Sau tốt nghiệp CKI Phẫu thuật tạo hình, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Diệp Yến Linh lấy bằng Thạc sĩ da liễu, Đại học Y Dược TP HCM. Trong khi đó, bác sĩ Diệp Yến Nhi tu nghiệp ngành Phẫu thuật da, Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Cả hai từng là báo cáo viên khách mời ở nhiều sự kiện chuyên ngành trong nước và quốc tế như: hội nghị Da liễu - phẫu thuật da châu Á 2024 (ADLAS - Asian Dermatologic Laser and Surgery), hội thảo khoa học của Hiệp hội Y khoa Malaysia, Hội nghị Da liễu - thẩm mỹ Indonesia, hội nghị Da liễu toàn quốc 2024...

Thiết bị mới đã có mặt tại hai chi nhánh phòng khám. Ảnh: Yen Clinic

Đầu tư Renuvion J-Plasma cùng loạt thiết bị khác là định hướng quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thiết bị sau phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ da tại Yen Clinic. Hai nhà sáng lập lý giải luôn chọn công nghệ mới dựa trên tiêu chí hiệu quả lâm sàng, lành tính, khả năng ứng dụng trong thực tế. "Ngoài yếu tố thiết bị, quy trình và đội ngũ chuyên môn, bổ sung loạt công nghệ vừa nâng cao hiệu quả làm đẹp, vừa góp phần chuẩn hóa trị liệu theo hướng đảm bảo sức khỏe", người đại diện nói thêm.

Đông Vệ