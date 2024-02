Yen Clinic lan tỏa thông điệp làm đẹp khoa học

Yen Clinic sở hữu đội ngũ bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có bằng cấp, kinh nghiệm cùng loạt công nghệ hiện đại với các liệu trình xâm lấn, không xâm lấn…

Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Yen Clinic tọa lạc tại trung tâm TP HCM, cung cấp các dịch vụ làm đẹp kết hợp dược mỹ phẩm với các liệu trình điều trị xâm lấn và không xâm lấn.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia được đào tạo bài bản, tu nghiệp trong và ngoài nước với kinh nghiệm dày dặn và bằng cấp đạt chuẩn. Ảnh: Yen Clinic

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (National Center for Biotechnology Information), phụ nữ châu Á thường gặp một số tình trạng da liễu như tăng sắc tố, nếp nhăn sâu, mụn sẹo, lỗ chân lông to... do sống ở vùng có tia cực tím mạnh. Các bác sĩ, chuyên viên Yen Clinic trước khi tư vấn sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng da, từ đó cá nhân hóa phác đồ điều trị phù hợp với khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng. Ảnh: Yen Clinic

Ngoài phẫu thuật xâm lấn, đơn vị còn hỗ trợ điều trị chuyên sâu như phục hồi sức khỏe da, điều trị nám da, chuyên sâu điều trị các loại sẹo, phun xăm thẩm mỹ... Cơ sở còn trang bị các loại máy laser giúp trẻ hóa, điều trị sắc tố như Quanta Q Plus Ruby, Quanta Q Plus A, sóng siêu âm hội tụ Ultracel, Jeisys CO2 laser, điện cao tần RF đơn cực... Các sản phẩm sử dụng tại phòng khám cũng đến từ các hãng nổi tiếng như Zo Skin Health, Teoxane, Aptos, Neuvia.

Bên cạnh đó, nhiều chị em có nhu cầu tiêm filler, botox hoặc cắt mí, nâng sống mũi... Yen Clinic cũng cam kết sử dụng chất làm đầy đạt chuẩn. Toàn bộ thuốc đều có chứng nhận quốc tế CE, FDA.

Bác sĩ Diệp Yến Nhi (hàng 1 thứ 2 từ phải qua) tham dự với vai trò báo cáo viên trong ban cố vấn Advisory Board, trao đổi nghiên cứu tại hội nghị ZO Skin Health APAC 2023 chuyên sâu về thẩm mỹ da. Ảnh: NVCC

Nhiều năm qua, Yen Clinic đã giúp hàng nghìn khách hàng giải quyết các vấn đề da liễu - thẩm mỹ, hỗ trợ lấy lại vẻ đẹp và tự tin. Sau hơn 8 năm phát triển, phòng khám cho biết vẫn liên tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời có nhiều hoạt động tích cực, lan tỏa việc làm đẹp khoa học đến cộng đồng.

Diệp Yến Nhi và Diệp Yến Linh là nhà sáng lập và bác sĩ chính của Yen Clinic. Cả hai đều tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và CK1 phẫu thuật tạo hình tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ Linh có bằng thạc sĩ da liễu của Đại học Y dược TP HCM với đề tài tốt nghiệp nghiên cứu chuyên sâu về thẩm mỹ da. Trong khi bác sĩ Nhi đang theo học chương trình tu nghiệp phẫu thuật da tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Năm 2019, hai người dự APAC ZO - Hội nghị về thẩm mỹ da khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore. Năm nay, họ cho biết sẽ tham dự ADLAS - Hội nghị da liễu về laser và phẫu thuật châu Á với vai trò diễn giả danh dự. Hai bác sĩ đã góp phần đưa tiến bộ về da liễu, thẩm mỹ đã đạt được tại Việt Nam ra quốc tế.

Á Hiên