Việt Nam giữ vững đỉnh bảng vòng loại U23 châu Á

Diễn biến chính trận đấu
Hết giờ
Việt Nam thắng Singapore 1-0 nhờ bàn thắng của Lê Văn Thuận, để đòi lại đỉnh bảng từ Yemen, sau vài tiếng để mất. Ở lượt cuối, đoàn quân Kim Sang-sik chỉ cần hòa Yemen lúc 19h tối thứ Ba 19/9, là vào VCK.
90'+6
Đội trưởng Singapore nhận thẻ đỏ
Tiền vệ Syafiq Rashid phạm lỗi từ phía sau Đức Anh và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Thẻ vàng đầu tiên của anh đến chỉ ít phút trước đó, cũng với pha xô xát với Đức Anh.
90'+5
Chủ nhà sút liên tiếp
Thanh Nhàn đột phá bên trái rồi chuyền vào trong, nhưng lần lượt Ngọc Mỹ và Đức Anh đều sút không trúng cầu môn.
90'+1
Đức Anh bỏ lỡ
Vừa vào sân, trung vệ Đức Anh đã bỏ phí cơ hội từ một đường phản công của Việt Nam. Đức Anh ngoặt bóng vượt qua hậu vệ đối thủ nhưng cú sút của anh đúng như một cú đá của trung vệ.
90'
HLV Kim thay người cuối
Đội trưởng Văn Trường rời sân, để Nguyễn Đức Anh vào thay. Hiệp hai sẽ có sáu phút bù.
79'
Văn Thuận mở tỷ số
Việt Nam phản công nhanh và đưa được bóng thoáng sang cánh trái cho Phi Hoàng. Tiền vệ này tạt như đặt để Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc gần, mở tỷ số cho chủ nhà. Hai cầu thủ ghi dấu giày vào bàn thắng đều được HLV Kim đưa vào sân đầu hiệp hai.
77'
Đình Bắc sút chệch cột
Đình Bắc có bóng khá thoáng trước cấm địa. Anh ngoặt sang chân phải rồi sút về góc trái, khiến thủ môn Singapore đừng chôn chân, nhưng bóng không trúng đích.
75'
HLV Kim tăng cường hàng công
Tiền đạo Ngọc Mỹ vào sân thay trung vệ Nhật Minh.