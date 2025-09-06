Việt Nam giữ vững đỉnh bảng vòng loại U23 châu Á

Phú ThọTiền vệ 19 tuổi Lê Văn Thuận đánh đầu ghi bàn muộn, giúp Việt Nam hạ Singapore 1-0 ở lượt hai bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026.

Đình Bắc có bóng khá thoáng trước cấm địa. Anh ngoặt sang chân phải rồi sút về góc trái, khiến thủ môn Singapore đừng chôn chân, nhưng bóng không trúng đích.

Việt Nam phản công nhanh và đưa được bóng thoáng sang cánh trái cho Phi Hoàng. Tiền vệ này tạt như đặt để Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc gần, mở tỷ số cho chủ nhà. Hai cầu thủ ghi dấu giày vào bàn thắng đều được HLV Kim đưa vào sân đầu hiệp hai.

Đội trưởng Văn Trường rời sân, để Nguyễn Đức Anh vào thay. Hiệp hai sẽ có sáu phút bù.

Vừa vào sân, trung vệ Đức Anh đã bỏ phí cơ hội từ một đường phản công của Việt Nam. Đức Anh ngoặt bóng vượt qua hậu vệ đối thủ nhưng cú sút của anh đúng như một cú đá của trung vệ.

Thanh Nhàn đột phá bên trái rồi chuyền vào trong, nhưng lần lượt Ngọc Mỹ và Đức Anh đều sút không trúng cầu môn.

Tiền vệ Syafiq Rashid phạm lỗi từ phía sau Đức Anh và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Thẻ vàng đầu tiên của anh đến chỉ ít phút trước đó, cũng với pha xô xát với Đức Anh.

Việt Nam thắng Singapore 1-0 nhờ bàn thắng của Lê Văn Thuận, để đòi lại đỉnh bảng từ Yemen, sau vài tiếng để mất. Ở lượt cuối, đoàn quân Kim Sang-sik chỉ cần hòa Yemen lúc 19h tối thứ Ba 19/9, là vào VCK.

U23 Việt Nam sẽ gặp Singapore tối nay 6/9 trên sân Việt Trì, với mục tiêu giành thêm ba điểm để tạo lợi thế trước trận quyết định với Yemen ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Ở lượt đầu bảng C, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Bangladesh 2-0, còn Yemen vượt qua Singapore 2-1. Singapore mang đội hình trẻ, chủ yếu là U20, thiếu kinh nghiệm và để lộ nhiều sai sót phòng ngự. Dù vậy, HLV Kim nhấn mạnh Việt Nam không được chủ quan, nhất là khi hàng công còn phung phí nhiều cơ hội ở trận ra quân.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo Văn Khang (trái) và Viktor Lê (phải) trong trận gặp Bangladesh trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày 3/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Với lực lượng vừa vô địch U23 Đông Nam Á cùng sự bổ sung tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Việt Nam được đánh giá mạnh hơn. Hạn chế lớn nhất là vấn đề thể lực dưới thời tiết oi bức, vì vậy HLV Kim kêu gọi khán giả đến sân tiếp sức.

Vòng loại U23 châu Á diễn ra từ 3 đến 9/9, chọn 11 đội nhất bảng, bốn đội nhì xuất sắc và chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết. Việt Nam hiện bất bại trước Singapore ở cấp U23 trong 12 năm qua.

Quang Dũng - Hoàng An