Flick: 'Barca không kém các đội bóng Anh ở Champions League'

AnhHLV Hansi Flick tin Barca đủ chất lượng để cạnh tranh với sức mạnh tài chính và chuyên môn của Ngoại hạng Anh, trước trận gặp Newcastle ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Newcastle là một trong 6 đại diện Ngoại hạng Anh dự vòng 1/8 Champions League mùa này, gặp Barca.

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân St James' Park, nơi Barca thắng từng 2-1 nhờ cú đúp của Marcus Rashford ở vòng bảng hồi tháng 9. Hai đội sẽ đá lượt về ở Camp Nou ngày 18/3.

"Ngoại hạng Anh là giải đấu tuyệt vời, với tôi là tốt nhất thế giới", Flick nói ngày 9/3 trong họp báo trước trận. "Họ có nhiều đội bóng mạnh và nguồn tài chính lớn, nhờ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Đó là lý do có tới sáu đội bóng Anh góp mặt ở vòng này".

HLV Hansi Flick trong buổi họp báo trước trận Barca gặp Newcastle ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 9/3/2026. Ảnh: PA

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh Barca cũng có chất lượng không kém các đại diện Anh như Man City, Arsenal hay Liverpool.

"Chúng tôi cũng rất mạnh", ông nhấn mạnh. "Điều quan trọng là tiếp tục đi theo con đường của mình - phong cách thi đấu của Barca. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá mang bản sắc Barca, kể cả ở Champions League. Người hâm mộ luôn tự hào về cách chúng tôi chơi bóng và đó là điều chúng tôi muốn thể hiện".

Newcastle đang có phong độ không ổn định tại giải quốc nội. "Chích chòe" thua ba trong năm trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, rơi xuống thứ 12 và vừa bị Man City loại khỏi Cup FA cuối tuần qua.

Dù vậy, Flick vẫn cảnh báo về sức ép mà đội chủ nhà có thể tạo ra nhờ lối chơi giàu cường độ và sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài. "Champions League là câu chuyện khác. Ở vòng này, đội nào cũng muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của mình", ông nói. "Chúng tôi sẽ đối mặt bầu không khí tuyệt vời. CĐV của họ sẽ thúc đẩy đội bóng pressing tầm cao, chơi một kèm một và thi đấu với cường độ lớn".

Nhà cầm quân người Đức cho biết Barca có nhiều ca chấn thương, gồm Jules Kounde, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Gavi và Frenkie de Jong. Nhưng tiền vệ Marc Bernal sẵn sàng trở lại sau khi bình phục vấn đề dạ dày, còn Marcus Rashford - người lập cú đúp trong chiến thắng của Barca trước Newcastle hồi tháng 9 - cũng có thể được cân nhắc ra sân sau khi đá chính trở lại trong trận thắng Bilbao 1-0 cuối tuần qua.

Trong khi đó, HLV Eddie Howe xem cuộc đối đầu Barca là cột mốc đặc biệt trong lịch sử Newcastle. Ông nhấn mạnh việc góp mặt ở vòng 1/8 Champions League đã là thành tựu lớn và đội bóng cần tận dụng tối đa cơ hội hiếm có này.

"Chỉ còn 16 đội ở Champions League và chúng tôi là một trong số đó. Đây là cơ hội để nắm bắt một khoảnh khắc mà có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có lại", Howe nói. "Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, chứ chưa nói tới những mùa giải sau. Chúng tôi không muốn lãng phí cơ hội và rồi tự hỏi giá như".

Nhà cầm quân người Anh cũng gợi lại ký ức lịch sử khi Newcastle thắng Barca 3-2 tại St James’ Park năm 1997, với cú hat-trick của Faustino Asprilla dưới thời HLV Kenny Dalglish. "Tôi vẫn nhớ đó là một trận đấu huyền thoại. Bạn muốn sau này người ta vẫn nhắc tới đội bóng của mình theo cách như vậy", Howe nói. "Tôi muốn các cầu thủ của chúng tôi cũng được nói tới sau 20, 30 hay 40 năm nữa".

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)