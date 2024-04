Yamaha PG-1 - 'xế cảnh' giá phổ thông

Mẫu xe số phổ thông 115 phân khối vừa đủ để đi phố kết hợp khả năng chinh phục đường địa hình dạng nhẹ.

Phân khúc xe số phổ thông ở Việt Nam không có nhiều lựa chọn, bên cạnh những cái tên quen thuộc của hai ông lớn là Honda và Yamaha. Thiết kế của những mẫu xe số này quá quen thuộc, không có nhiều điểm nhấn, không tạo nên cá tính riêng hay tính độc đáo.

PG-1 ra đời giống như một luồng gió mới trong phân khúc với mức giá dễ tiếp cận, 31 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng trẻ, không phân biệt nam hay nữ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Tuy vậy, khi bán ra, những khách hàng trung niên mới là những người thích thú với chiếc xe này hơn cả. Bởi lẽ, đây là chiếc xe sinh ra để độ, và hãng cũng cung cấp các gói phụ kiện theo từng mục đích, với giá 3,214-9,763 triệu đồng. Ngay cả khi chọn gói đắt nhất, người mua cũng chỉ tốn hơn 40 triệu đồng. Đây là số tiền dễ chi với trung niên, nhưng lại cần đắn đo với những người trẻ hơn. Chưa kể, mẫu xe này không tiện lợi với nhu cầu đa dạng khi sử dụng hàng ngày.

Thiết kế và trang bị

PG-1 mang kiểu dáng underbone, tay lái cao, yên phẳng và thấp, cho tư thế ngồi thoải mái. Xe trang bị đèn pha tròn cổ điển, cụm đèn hậu phong cách tương tự. Yên phẳng kiểu tách rời, phần sau có thể tháo, lắp độc lập. Nút tắt động cơ trên cùm tay lái bên phải và cần gạt đèn cảnh báo. Ở cùm trái lắp nút nhá đèn pha xin vượt (passing).

PG-1 sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 1.980 x 805 x 1.050 mm, khoảng cách hai trục bánh xe 1.280 mm. Độ cao yên 795 mm, khoảng sáng gầm 190 mm. Trọng lượng ướt 107 kg. Dung tích bình xăng 5,1 lít. Kích thước này nhỉnh hơn Yamaha Sirius 1.940 x 715 x 1.090 mm, trục cơ sở 1.235 mm, độ cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 155 mm, trọng lượng ướt 98 kg, bình xăng 4 lít.

Phần yếm thiết kế gọn gàng. Xe trang bị giảm xóc trước dạng ống lồng với hành trình 130 mm. Cặp giảm xóc sau kiểu tay đòn (dạng treo đa liên kết). Là mẫu xe thiên về đường địa hình nên Yamaha sử dụng cặp vành căm 16 inch, kết hợp với lốp có săm, gai lốp to tăng khả năng off-road. Bánh trước lắp phanh đĩa đơn, trong khi bánh sau dùng phanh tang trống.

Mẫu underbone mới của Yamaha lắp động cơ xi-lanh đơn, dung tích 115 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, công suất 8,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hộp số 4 cấp. Động cơ này tương tự Sirius FI. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của PG-1 là 1,69 lít/100 km.

Yamaha PG-1 - xe đô thị chuyên off-road Trải nghiệm PG-1 trên đoạn đường đồi núi. Video: Lương Dũng

Vận hành

PG-1 cho tư thế và cảm giác cầm lái thoải mái nhờ tay lái cao và rộng. Tuy nhiên, người cầm lái hơi đưa trọng tâm về phía trước, kiểu ngồi này thích hợp cho chạy trên đường địa hình, kiểu giống xe cào cào. Do yên thiết kế phẳng và hơi bè nên ngồi lâu sẽ tạo cảm giác mỏi và không thoải mái khi di chuyển đường dài.

Khả năng vận hành của PG-1 linh hoạt, từ đường đô thị, đường trường cho tới đường địa hình. Tuy vậy, địa hình ở đây chỉ là những đoạn đường đất hoặc mấp mô cơ bản, không phải off-road. Bởi lẽ, ngoài lốp gai to, không có gì khác trong hệ thống truyền động quá chuyên biệt cho đường địa hình. Khung sườn xe chắc chắn, đặc biệt là giảm xóc trước, điểm khá bất ngờ với một mẫu xe phổ thông. Trong khi giảm xóc sau không được như kỳ vọng, nếu chấm điểm 9 cho giảm xóc trước thì giảm xóc sau chỉ được 7 điểm.

Bên cạnh giảm xóc trước, động cơ của PG-1 cũng là một điểm cộng. Yamaha đã tinh chỉnh tỷ số truyền giúp tăng số hoặc giảm số êm ái hơn mà không bị giật cục. Là mẫu xe thiên về off-road nên hãng xe Nhật Bản tập trung tối ưu mô-men xoắn thay vì tốc độ. Khi chạy trên đường địa hình đồi núi, cộng với lốp gai lớn giúp PG-1 "nuốt bài" dễ hơn những mẫu xe số khác cùng tầm giá. Ngoài ra, gắp sau của PG-1 dạng to bản, giúp tăng độ cứng, giảm độ rung và khả năng chịu tải khi lái trên đường địa hình và chạy liên tục trên quãng đường dài.

Trải nghiệm trên đường bằng, đường đô thị với tốc độ tối đa cho phép, PG-1 đáp ứng tốt dù sử dụng lốp gai to. Xe có thể phóng nhanh qua những đoạn có gờ giảm tốc hay nắp cống nhờ bộ giảm xóc êm ái. Đây chính là thứ gia vị để giúp chủ xe có thể tự tin mà lao vào đường xấu.

Khả năng vận hành ổn định của PG-1 một phần nhờ khoảng cách hai trục bánh xe 1.280 mm, ngắn hơn 10 mm so với đàn anh Exciter 155 VVA nhưng dài hơn 45 mm so với người anh em Sirius FI. Trọng lượng PG-1 là 107 kg, đầm hơn 9 kg so với Sirius FI và nhẹ hơn 10 kg so với Exciter 155 VVA. Khoảng sáng gầm của mẫu underbone 115 phân khối ở mức 190 mm, cao hơn 40 mm so với Exciter 155 VVA và cao hơn 35 mm so với Sirius FI. Khoảng sáng gầm cao giúp PG-1 dễ dàng chinh phục những đoạn đường địa hình, hay dễ dàng lên xuống vỉa hè.

Tuy có thiết kế và cách vận hành ưu ái cho đường địa hình, nhưng PG-1 không có cốp, không móc treo đồ, thiết kế khiến người sử dụng bị bắn nước, bùn khi đi trời mưa - những thứ ảnh hưởng tính tiện dụng hàng ngày. Vì vậy, đây khó lòng trở thành chiếc xe doanh số cao, mà chỉ là chút thêm thắt, đặc biệt cho những người đã dư dả.

Lương Dũng