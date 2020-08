Yadea Xmen Neo - xe máy điện cho học sinh

Mẫu xe điện mới của hãng Trung Quốc thiết kế trẻ trung, ắc-quy Graphene mới, di chuyển 80 km mỗi lần sạc, giá gần 16,6 triệu.

Ra mắt Việt Nam ngày 22/7, Xmen Neo như một làn gió mới bổ sung vào thị trường xe máy điện như một lựa chọn mới. Mẫu xe điện mới nhà Yadea hướng đến khách hàng là học sinh, độ tuổi từ 15-18. Cùng kiểu dáng với Xmen Neo, trên thị trường còn có đối thủ là VinFast Impes.

Xe điện Yadea Xmen Neo hướng đến khách hàng học sinh, giá gần 16,6 triệu. Ảnh: Lương Dũng

Xmen Neo thiết kế trẻ trung, hầm hố với những đường nét góc cạnh. Đầu xe như một chiến binh với đèn pha LED như bộ mặt và cặp đèn xi-nhan như đôi tai đang lắng nghe. Mặt nạ hình chữ X đặc trưng. Sàn để chân dạng hộp kín chứa ắc-quy. Phần yên dập nổi chữ X tạo nét riêng biệt và dễ dàng nhận biết.

Xe lắp màn hình LCD, hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, tình trạng ắc-quy, tổng số quãng đường đã di chuyển, chế độ chạy... Hộc đồ dưới yên dung tích 13 lít, tích hợp một cổng sạc USB và có thể để vừa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng vật dụng cá nhân.

Mẫu xe điện dòng X của Yadea nhỏ gọn. Xe dài 1.800 mm, rộng 800 mm, cao 1.075 mm và chiều dài cơ sở 1.250 mm. Kích thước của đối thủ VinFast Impes dài 1.800 mm, rộng 710 mm, cao 1.070 mm và dài cơ sở mức 1.300 mm. Trọng lượng của Xmen Neo nặng 101 kg (đã bao gồm ắc quy), khá nặng so với Impes chỉ 75 kg (bao gồm cả pin). Khoảng sáng gầm 160 mm, của Impes là 155 mm.

Xmen Neo sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than mã GTR 3.0. Động cơ có công suất 1.000W, tức khoảng 1,3 mã lực, mô-men xoắn 19 Nm và đạt chỉ số chống nước IPX7. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng lội nước lên tới 500 mm trong 30 phút liên tục.

Điểm nhấn của Xmen Neo nằm ở bộ ắc-quy Graphene (dàn tinh thể hình tổ ong của các nguyên tử carbon) thế hệ mới, dung lượng 60V 20 AH. Mỗi lần sạc xe đi được 80 km, thời gian sạc đầy từ 6-8 tiếng và số lần sạc lên đến 1.300 lần. Xe có hai tốc độ chạy gồm số 1 (Eco) 35 km/h và số 2 (Power) 43 km/h, theo công bố của nhà sản xuất. Ắc-quy công nghệ mới có tuổi thọ tới 5 năm với 1.300 lần sạc.

Xmen Neo sử dụng khóa cơ tích hợp khóa thông minh giúp tìm xe, khóa chống trộm bằng báo động âm thanh hay khóa cứng bánh xe. Hệ thống giảm xóc êm ái với phuộc ống lồng phía trước và phuộc đơn monoshock sau. Cặp vành đúc 12 inch kết hợp với lốp không săm. Trang bị an toàn với hệ thống phanh đĩa đơn cả hai bánh. Má phanh dạng đối xứng, không giống những mẫu xe điện khác chỉ là má phanh đơn.

Bật chìa khóa, bấm nút Mode trên cùm tay lái phải để chuyển sang số 2, chế độ chạy Power. Xoắn ga, Xmen Neo tăng tốc tức thì, độ trễ ga nhỏ khiến người điều khiển dễ dàng ra lệnh cho xe khi cần tăng tốc qua đám đông hay vượt xe khác. Yadea thiết kế tay ga Xmen Neo gần tương đương với xe máy thông thường, nhạy và độ trễ gần như bằng không. Không như những mẫu xe điện khác có một khoảng chờ rồi bất thình lình lao vọt đi mất kiểm soát.

Trên đoạn đường vắng, ít phương tiện qua lại, xoắn hết ga, Xmen Neo đạt tốc độ tối đa 46 km/h ở chế độ số 2 (Power), trong khi ở số 1 xe chỉ đạt tốc độ 32 km/h. Hệ thống treo êm ái, tư thế ngồi lái thoải mái, tay lái cao, sàn để chân rộng. Vì nhà cách cơ quan khá xa gần 11 km, đồng hồ báo ắc quy dưới 40% là phải cắm sạc cho "chắc ăn", để sáng đi làm chỉ cần thu bộ sạc lại là có thể vi vu cả ngày.

Phần mặt nạ thiết kế theo dòng X đặc trưng. Ảnh: Lương Dũng

Một điểm yếu của dòng xe điện so với xe máy thông thường là trọng tâm dồn xuống nửa sau xe do động cơ điện đặt ở trục sau. Khi vào cua ở tốc độ cao sẽ khó điều khiển hơn với những tay lái yếu, đặc biệt là học sinh. Do đó nên làm chủ tốc độ, vào cua với tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn.

Mẫu xe Xmen Neo không dựa trên kiểu dáng có sẵn ở Việt Nam mà thiết kế này từng sản xuất từ nhiều năm trước đây và đưa vào thị trường theo đường tiểu ngạch, Yadea chia sẻ. Lần xuất hiện này, xe thuộc bản chính hãng và nâng cấp công nghệ, tập trung vào ắc quy Graphene.

Xe bán ra thị trường giá 16,59 triệu, hiện bán ở mức 14,9 triệu đến ngày 31/8. Mức giá ưu đãi này bằng với giá của đối thủ VinFast Impes.

Lương Dũng