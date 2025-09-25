Y tế tư nhân sẽ chiếm 15% hệ thống chăm sóc sức khỏe vào năm 2030

Y tế tư nhân hiện chiếm khoảng 8% trong hệ thống y tế, dự kiến nâng lên 15% năm 2030, Việt Nam định hướng phát triển ngành y tế không phân biệt công lập hay tư nhân.

Thông tin được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tại lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế AEGIS - tổ hợp y tế quy mô 1.000 giường bệnh, có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, hôm 25/9 tại Hà Nội.

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 1.800 bệnh viện, trong đó có 384 bệnh viện tư nhân. Đa số bệnh viện tư nhân hoạt động chuyên khoa như mắt, răng hàm mặt, da liễu, tim mạch, ung bướu... quy mô dưới 50 giường. Có rất ít số bệnh viện tư nhân đa khoa trên 100 giường.

Hệ thống y tế công lập đóng vai trò chủ đạo và giữ công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay. Nhiều bệnh viện vẫn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều.

Vì vậy, khi hệ thống y tế tư nhân phát triển được coi là bước đột phá để chia sẻ nhiệm vụ này. Ngoài giảm tải cho các bệnh viện công, y tế tư nhân chất lượng cao được đầu tư hiện đại theo mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng sẽ giúp giữ chân người bệnh, thu hút người nước ngoài với mô hình du lịch chữa bệnh.

Mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng sẽ được thí điểm tại 5 địa phương có thế mạnh du lịch là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa trong năm sau. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng các gói dịch vụ y tế chất lượng cao, không chỉ để thu hút khách quốc tế mà còn hướng tới mục tiêu giữ chân khoảng 40.000 người Việt đang ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm, theo Bộ Y tế.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Yến

Thứ trưởng cho hay để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh ngày càng cao của người dân, nhà Nước chủ trương khuyến khích xã hội hóa y tế, thúc đẩy hợp tác công - tư, và phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện tư nhân chất lượng cao. Việc này được nhấn mạnh trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành ngày 9/9.

Trong đó, y tế tư nhân được đẩy mạnh phát triển, Nhà nước khuyến khích xây dựng bệnh viện tư quy mô lớn, kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển. Các giải pháp gồm ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế. Đặc biệt, không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở y tế trong nước. Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Ngoài ra, Nhà nước cũng ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế, đồng thời cho phép áp dụng hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định.

Bộ Y tế đánh giá đây là những tháo gỡ, giải pháp đột phá để phát triển y tế tư nhân. Hai bộ Y tế và Tài chính xây dựng và triển khai các giải pháp để các chính sách phát huy hiệu quả ngay trong năm 2026.

Lê Nga