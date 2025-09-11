5 tỉnh thành thí điểm mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng

Mô hình du lịch y tế kết hợp dịch vụ bệnh viện, khách sạn và nghỉ dưỡng sẽ được thí điểm tại 5 địa phương có thế mạnh du lịch là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của đề án phát triển du lịch y tế vừa được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến. Kế hoạch này là bước đi chiến lược nhằm xây dựng các gói dịch vụ y tế chất lượng cao, không chỉ để thu hút khách quốc tế mà còn hướng tới mục tiêu giữ chân khoảng 40.000 người Việt đang ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm, đại diện Bộ Y tế cho hay.

Lộ trình thí điểm kéo dài từ 2025 đến năm 2027, tập trung phát triển 10-15 gói dịch vụ kết hợp y tế - du lịch đầu tiên, trước khi nhân rộng ra toàn quốc vào giai đoạn 2027-2030. Các gói dịch vụ này bao gồm khám, chữa bệnh kỹ thuật cao (ung bướu, tim mạch, chỉnh hình...); gói dịch vụ y học cổ truyền kết hợp nghỉ dưỡng; chăm sóc sức khỏe toàn diện (tầm soát, phục hồi chức năng,...).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đề án đặt ra yêu cầu đến năm 2030 phải có ít nhất 15 bệnh viện trên cả nước đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (như JCI), trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công. Các cơ sở y tế tham gia cũng sẽ phải xây dựng bộ phận truyền thông chuyên nghiệp, có khả năng cung cấp thông tin bằng ít nhất ba ngôn ngữ để tiếp cận thị trường toàn cầu.

Theo đại diện Cục Khám chữa bệnh, du lịch y tế có vai trò chiến lược trong phát triển hệ thống y tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia. Nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy hiệu quả rõ rệt của du lịch y tế. Tại Trung Quốc, các liệu pháp y học cổ truyền tại Boao Lechen (Hải Nam) thu hút hàng nghìn khách hàng, thúc đẩy doanh thu và nghiên cứu y sinh.

Các bác sĩ Việt Nam trong ca mổ u não đầu tiên bằng robot. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Ở Thái Lan, phẫu thuật tim và thẩm mỹ với chi phí thấp (25.000-30.000 USD so với 100.000 USD ở Mỹ) tạo doanh thu 600-700 triệu USD mỗi năm. Ở Malaysia, dịch vụ y tế giá thấp hơn 30-50% mang về 1,7 tỷ USD, thúc đẩy kinh tế và đầu tư. Đặc biệt, ở Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư đạt doanh thu 4,3 tỷ USD, quảng bá văn hóa K-pop. Hay Nhật Bản, du lịch onsen và điều trị ung thư tạo doanh thu 13 tỷ USD, bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế địa phương.

Còn Việt Nam, thực tế xu hướng khách quốc tế kết hợp du lịch, hội nghị với khám, chữa bệnh ngày càng gia tăng. Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch TP HCM, trong thời gian trước đại dịch Covid-19, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 lượt khách nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh, trong đó 40% tập trung tại TP HCM.

Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là chất lượng cơ sở vật chất chưa đồng đều và hệ thống bảo hiểm còn hạn chế. Việc tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi để khuyến khích đầu tư và nâng cấp các cơ sở y tế được xem là giải pháp then chốt để mô hình này thành công, học hỏi từ các quốc gia đi trước như Thái Lan, Malaysia hay Hàn Quốc, những nơi đã tạo ra doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm từ du lịch y tế, Bộ Y tế cho hay.

Lê Nga