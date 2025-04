Ý Nhi sẽ thể hiện điệu nhảy lấy cảm hứng văn hóa, con người của vùng đất Tây Nguyên đến Miss World 2025 ở Ấn Độ.

Cô lần đầu giới thiệu tiết mục của phần Dance of the World, thuộc khuôn khổ cuộc thi, tại sự kiện ngày 23/4, TP HCM. Ban tổ chức cho biết bài nhảy lấy cảm hứng từ nét đẹp thiên nhiên, con người vùng cao - nơi có những cánh rừng cà phê, thác nước, tiếng cồng chiêng. Các động tác do biên đạo Khoa Nguyễn dàn dựng, nội dung nói về tinh thần phấn khởi của con người trước mùa vụ bội thu.

Ý Nhi mang 'Vũ điệu đại ngàn' đến Miss World Ý Nhi biểu diễn tiết mục "Vũ điệu đại ngàn" tại sự kiện khởi động chặng đường tham gia Miss World lần thứ 72. Video: Tân Cao

Khoa Nguyễn cho biết muốn Ý Nhi có hình ảnh phá cách nên đưa ra bài tập khó để thử thách cô. Hai nhà thiết kế trẻ gồm Quách Tâm Trí, Trần Hoàng Nam chuẩn bị cho Ý Nhi kiểu váy lấy cảm hứng từ trang phục của người Tây Nguyên. Họ sử dụng chất liệu thổ cẩm nhiều màu sắc, kết hợp các kỹ thuật đính kết đá, cườm và dựng gọng, làm trong hai tháng.

Ý Nhi catwalk với trang phục mang đến Miss World Ý Nhi catwalk với trang phục của phần thi "Người đẹp Thời trang" do nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện. Chiếc đầm có điểm nhấn là phần corset tạo thành những nếp gấp, phần chân váy xẻ cao. Video: Tân Cao

Người đẹp còn công bố trang phục dạ hội cho các đêm thi bán kết, chung kết. Cùng đó, Ý Nhi tổng kết bước đầu dự án nhân ái Heart To Head - Hành trình trái tim và khối óc sau gần nửa năm phát động. Người đẹp cho biết đã trao tặng 20 tủ sách cho học sinh nghèo, vùng cao ở 12 tỉnh thành.

Hai trang phục dạ hội của Ý Nhi sẽ mang đến Miss World, do nhà thiết kế Hoàng Tony thực hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ý Nhi sẽ lên đường đến Ấn Độ tham gia cuộc thi vào đầu tháng 5. Cô nói tự tin về diện mạo, kỹ năng trên sân khấu, chụp ảnh, giao lưu, cùng đó giữ tinh thần thoải mái.

Hoa hậu bảo lưu việc học ở Australia để về nước từ cuối năm 2024 nhằm chuẩn bị cho cuộc thi. Cô trau dồi kỹ năng catwalk, ứng xử, trả lời phỏng vấn, đẩy mạnh dự án thiện nguyện. Người đẹp giữ dáng bằng cách đến phòng gym, chạy bộ cải thiện sức bền. Ý Nhi áp dụng chế độ ăn uống gồm nhiều rau củ quả, ức gà, hạn chế dầu mỡ để tránh tăng cân. Cô hiện cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-59-89 cm.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Ý Nhi đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia.

Hơn một năm đoạt vương miện Miss World Vietnam, Ý Nhi tự nhận trưởng thành hơn. Khi nhắc lại ồn ào về cách ứng xử tại thời điểm mới nổi tiếng, cô nói buồn và tiếc nhưng xem sự việc là bài học, giúp mình ngày càng hoàn thiện.

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Đương kim hoa hậu Krystyna Pyszková, người Cộng hòa Czech, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết mùa thứ 72, diễn ra tối 31/5.

Các người đẹp Việt từng đạt thành tích tốt tại sân chơi những năm trước gồm Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Đỗ Hà (top 13), Mai Phương(top 40).

Tân Cao