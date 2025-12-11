Ý Nhi catwalk cùng thí sinh Miss World Vietnam

Ý Nhi chia sẻ kinh nghiệm sân khấu, cách ghi điểm với giám khảo cho các thí sinh mùa giải mới. Cô nói mong chờ để trao vương miện cho tân hoa hậu tại chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Hồi tháng 5, cô tham gia Miss World lần thứ 72 ở Ấn Độ, vào top 40.