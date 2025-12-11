Ý Nhi catwalk cùng thí sinh Miss World Vietnam

Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục dạ hội xuyên thấu, đính kết đá, gắn thêm tà quét sàn tại buổi công bố thí sinh vòng chung kết, tối 10/12.
Cô từ Australia về nước nhiều ngày qua để đồng hành ban tổ chức. Người đẹp cho biết đang nghỉ hè nên sắp xếp việc học, làm thêm để tham gia các hoạt động.
Màn xuất hiện của Ý Nhi tại sự kiện.
Ý Nhi chia sẻ kinh nghiệm sân khấu, cách ghi điểm với giám khảo cho các thí sinh mùa giải mới. Cô nói mong chờ để trao vương miện cho tân hoa hậu tại chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026.
Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Hồi tháng 5, cô tham gia Miss World lần thứ 72 ở Ấn Độ, vào top 40.
Các thí sinh trình diễn đầm dạ hội. Hoàng Quý Lan, người dân tộc Tày, 22 tuổi, cao 1,75 m. Cô có kinh nghiệm catwalk, từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.
Huỳnh Ngọc Minh Phúc, 19 tuổi, quê TP HCM, gây chú ý với nụ cười sáng.
Lê Ngọc Như Quỳnh, 22 tuổi, quê Thanh Hóa. Thí sinh tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng và đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi thời cấp ba.
Người đẹp Ngô Thị Hiền, sinh viên ngành Digital Marketing, FPT Polytechnic Tây Nguyên. Cô từng đăng quang cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của trường.
Nguyễn Đào Tuyên Dương, 23 tuổi, quê Gia Lai - thí sinh cao nhất với 1,8 m. Cô là người mẫu được nhiều nhà mốt lựa chọn tại các show diễn gần đây.
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, 19 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Cô là á khôi Sinh viên thanh lịch toàn quốc năm 2024, đang theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu Hằng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi giữa năm.
Phạm Thị Huyền Trang, 25 tuổi, quê Hà Tĩnh.
Thí sinh Trương Tâm Như, 20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, diện trang phục họa tiết giọt nước. Cô cao 1,73 m, từng đoạt hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Cô có khả năng tiếng Anh lưu loát.
Võ Đoàn Bảo Hà, 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Cô từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, vào top 25. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).
Nhóm thí sinh chọn trang phục xuyên thấu, gam màu nổi, từ trái qua gồm Võ Ngọc Yến Nhi, Vũ Thủy Tiên, Lê Phương Quyên, Nguyễn Đình Minh Thi.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Sau vòng loại hôm 30/11, giám khảo chọn 50 thí sinh vào chung khảo toàn quốc. Họ sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Thời trang, Nhân ái. Tân hoa hậu sẽ tham gia Miss World lần thứ 74. Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp