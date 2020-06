Rolls-Royce

Ban đầu Rolls-Royce chỉ có logo là hai chữ R lồng vào nhau. Tuy nhiên, nhiều chủ xe muốn có thứ gì đó nổi bật hơn, và một trong số đó, Montagu of Beaulieu (1866-1929), đã uỷ quyền cho bạn của ông, nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes (1875-1950), thiết kế ra biểu tượng này. Montagu chọn thư ký và cũng là tình nhân của ông, Eleanor Thornton, làm người mẫu. Sykes ban đầu chế tác một bức tượng nhỏ, mô tả cô gái đặt một ngón tay lên môi và áo choàng tung bay trong gió, tượng trưng cho chuyện tình bí mật của Montagu và Thornton. Do đó, biểu tượng của Rolls-Royce ban đầu có tên là The Whisper (Lời thì thầm). Sau này, Sykes đã sửa đổi bức tượng The Whisper thành phiên bản tương tự như biểu tượng Spirit of Ecstasy ngày nay, và gọi là The Spirit of Speed. Cuối cùng, ông gọi nó là "một nữ thần duyên dáng yêu kiều”, Nữ thần của sự đê mê, người đã chọn việc lướt trên các cung đường như một khoái cảm tột cùng và đậu xuống mũi chiếc Rolls-Royce để tận hưởng sự trong lành của khí trời và điệu nhạc của tiếng váy áo tung bay trong gió.