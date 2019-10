Vợ con nheo nhóc khiến tôi phấn đấu tăng lương lên 40 triệu đồng

Chúng tôi hay cãi vã vì khi mới cưới lương tôi 7 triệu, vợ tôi 6 triệu đồng.

Có một bài hát của Chuck Berry - You never can tell mà tôi rất thích. Bài hát kể về câu chuyện hai bạn trẻ tuổi teen làm đám cưới khi không có gì trong tay. Họ khởi đầu cuộc sống rất khó khăn nhưng Pierre (người chồng) thực sự yêu thương người vợ của mình, họ cố gắng làm việc và có cuộc sống tốt hơn. Họ mua sắm được nhiều thứ, cả xe hơi đắt tiền rồi lái nó đến nơi họ làm đám cưới để kỷ niệm ngày cưới của họ.

Xuyên suốt bài hát lặp lại câu hát "C'est la vie", say the old folks, it goes to show you never can tell. Những người già đã nói - đời là vậy, chẳng thể nói trước được điều gì.

Gần đây tôi đọc rất nhiều những bài viết về việc nên đầu tư cho sự nghiệp trước hay lập gia đình trước, lương bao nhiêu thì hẵng lập gia đình. Tôi chưa đủ già để có thể nói trước được điều gì nhưng tôi nghĩ rằng không có một mẫu số chung nào cho tất cả mọi người.

Yêu nhau từ năm 3 đại học, chúng tôi ra trường và kết hôn không lâu sau đó, tôi lương 7 triệu, vợ tôi lương 6 triệu đồng. Đều là dân tỉnh lẻ, cuộc sống vất vả trong nhiều năm sau đó, đặc biệt khi có con trai đầu.

Thu nhập thấp, trách nhiệm với hai mẹ con, tôi cảm thấy quá hoang mang với cuộc sống. Khi bạn bè đã bắt đầu mua nhà, tôi lúc đó lương 10 triệu nên mỗi kỳ nộp tiền nhà (3 tháng) tôi phải dùng hết lương tháng của tôi lấy thêm cả lương của vợ nữa mới đủ - tôi thấy vô dụng.

Cuộc sống quá khó khăn chúng tôi hay cãi vã, lỗi luôn là do tôi. Một căn nhà chung cư đến hơn cả tỉ bạc, tôi lương chỉ 10 triệu đồng, thấy mờ mịt quá nên tôi dễ cáu gắt với cả hai mẹ con vì những chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng khi tranh cãi đến đỉnh điểm tôi chợt nhận ra rằng trong chừng đó năm khó khăn chúng tôi vẫn chỉ có chúng tôi tình yêu không thay đổi, trong chừng đó năm vợ tôi chưa từng chê tôi kiếm được ít tiền mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng thích ứng.

Tôi vốn không kiên nhẫn và dễ bỏ cuộc nhưng vì có hai mẹ con tôi không có đường lùi. Tôi cải thiện tiếng Anh, kỹ năng chuyên ngành tốt tôi quyết định ứng tuyển vào một công ty Pháp, họ offer (đề nghị trả) lương 26 triệu đồng. Công việc tốt hơn, vợ tôi bắt đầu tiết kiệm. Tôi làm cho nhiều công ty khác nhau Đức, Mỹ, Nhật tôi qua hết, mức lương tăng dần 30 triệu, 35 triệu rồi ngoài 40 triệu đồng.

Sau nhiều cố gắng với cả giúp đỡ từ gia đình chúng tôi mua một căn hộ, trả góp thôi vì hai bên gia đình đều không giàu có gì cả và chúng tôi cũng chưa tích lũy đủ nhiều.

Chúng tôi cũng không đạt được thành quả nào lớn để có thể tự hào, nhưng những gì chúng tôi có đến bây giờ cũng là tốt với xuất thân của hai đứa, tất nhiên tôi không dừng lại. Chúng tôi có thêm con gái nhỏ, thay vì sợ hãi tôi tự tin hơn vì chắc chắn con gái nhỏ sẽ mang đến thêm nhiều sức mạnh cho tôi.

Các bạn có thể đưa ra một con số 10 triệu, 15 triệu đồng... như đáp án cho bài toán dựa vào những tham số có vẻ rõ ràng khoa học về mức sống và chi tiêu. Nhưng các bạn quên mất những tham số có sức ảnh hưởng lớn nhất - sức mạnh của tình yêu, những đứa con và gia đình.

Vì vậy dù đời chẳng nói trước được gì thì tôi vẫn cho rằng thay vì tính đến việc bạn đang có đồng lương bao nhiêu hãy nghĩ đến việc bạn có đang có một tình yêu đủ lớn hay không?

Nếu tin tưởng vào tình yêu của mình hãy tiến lên xây dựng gia đình của riêng bạn - của riêng bạn mà thôi.

Life is ours, We live it our way. Trust I seek and I find in You. Every day for Us something new. Open mind for a different view. And nothing else matter. Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, theo cách của chúng ta. Mãi tin vào những điều anh tìm thấy ở em. Mở rộng lòng mình cho những điều mới mẻ. Và chẳng có gì phải lo lắng. You never can tell - Chuck Berry, Nothing else matter - Metallica. Đời chẳng nói trước được gì, chẳng việc gì phải lo lắng.

