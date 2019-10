'Đêm ở Đài Loan đáng sống như ngày'

Chợ đêm ở Đài Loan mở ở khu đất rộng, bắt đầu lúc 18h và kết thúc lúc 4h sáng hôm sau.

Tôi có dịp được sinh sống và làm việc tại Đài Loan trong 4 năm. Ngoài việc rất thoải mái với cách làm việc của họ, ấn tượng của tôi về Đài Loan khá sâu sắc đó chính là văn hóa chợ đêm. Với những người mới đặt chân đến Đài Loan, muốn tìm mua một vài vật dụng, một ít đồ ăn uống, một vài nhu yếu phẩm khác thì Chợ đêm là một địa điểm đáng đến. Chợ hoạt động ở một khu đất rộng (có thể là đất trống, có thể là khu đất quy hoạch chợ, hoặc đất xây dựng...). Khu đất đó, ban ngày, họ lại phục vụ việc khác như trông giữ xe, sinh hoạt cộng đồng...

"Thượng vàng hạ cám" bạn đều có thể mua ở chợ với giá rẻ hơn trong shop. Đồ ăn đặc sản từng vùng bày bán nóng hổi trên bếp, từ sủi cảo đến đậu phụ thối, cơm nếp tiết lợn, cá trê hầm thuốc bắc... tất cả đều hút khách. Những đồ uống phổ thông và làm nên tên tuổi của Đài Loan như trà sữa, trà đỏ, trà xanh, sinh tố, nước trái cây... bạn đều có thể mua và thưởng thức ngay tại chợ.

Người đi chợ đêm có một nửa là người dân bản địa, một nửa là người nước ngoài. Họ là công nhân lao động, sinh viên, chuyên gia, khách du lịch... Tất cả tạo thành một văn hóa chợ đêm đa sắc màu. Bọn tôi ở gần khu chợ đêm Chương Hóa, được mở vào thứ ba, thứ năm, chủ nhật. Cứ như thế, chợ đêm mỗi khu vực mở theo phiên, nhưng bạn có thể đi chợ đêm bất cứ tối nào bạn muốn.

Những chủ hàng ở đây luôn được nhắc nhở và ý thức về an toàn vệ sinh. Công an tuần tra thường xuyên nên vấn đề an ninh trật tự rất tốt. Ai cũng muốn đến chợ đêm để xả hơi chứ không nơm nớp lo mất xe hay móc túi. Họ có ban quản lý chợ làm việc ban đêm, có an ninh hoạt động như ban ngày.

Ở Đài Loan còn có các nhà hàng, khu giải trí xuyên đêm. Bạn luôn tìm được chỗ ăn hoặc chơi về đêm. Và kéo theo việc kinh tế đêm đóng góp một phần không nhỏ trong kinh tế Đài Loan.

Tôi nhớ không nhầm thì Hà Nội từng có một hai phiên chợ đêm tại khu Chùa Láng và hồ Thành Công. Nhưng nó không thể tồn tại vì rất nhiều lý do. Nhưng có những lý do lớn là khó quản lý trật tự, mất vệ sinh. Thiết nghĩ, cứ cái gì khó mà bỏ qua thì không biết đến bao giờ ở ta đêm mới đáng sống như ngày.

Một "ban quản lý đêm", như một vị quan chức mới nói trên báo, là một điều cần làm. Bạn không thể bắt một người vừa quản lý ngày, lại vừa quản lý đêm. Nhưng nếu phân ra, họ sẽ làm việc với năng suất tương đương nhau. Tại sao chợ ngày thì quản lý được còn chợ đêm thì không quản lý được? Tại sao ban ngày bán mua nhiều hơn vẫn an toàn, mà đêm ít hơn lại không an toàn? Chỉ là chưa có quản lý đêm nên chúng ta lo sợ mà thôi.

Thiết nghĩ, từ một khía cạnh rất nhỏ như cái chợ đêm của Đài Loan, cơ quan chức năng cũng nên suy nghĩ. Đừng vì một chút khó mà bỏ quên những giá trị kinh tế lớn lao. Giữ chân khách du lịch chính là lấy được thêm tiền, quảng bá thêm được đất nước mình. Để cuộc sống của bà con khá lên thì cái gì cũng cần phải học, phải nghiên cứu để thực hiện. Cũng như học Đài Loan cách họ phát triển kinh tế đêm, mà nhỏ nhất là văn hóa chợ đêm để bất cứ ai biết qua cũng phải ghé tới khi đặt chân lên hòn đảo này.

