Vay nóng để thưởng Tết nhân viên?

Tôi định vay 100 triệu đồng bên ngoài để chi thưởng tết cho nhân viên vì sợ khách hàng thanh toán muộn.

Tôi hiện làm chủ một xưởng may gia công nhỏ ở quê với 15 thợ làm việc mỗi ngày. Xưởng chủ yếu may thảm và các loại rèm cửa, thỉnh thoảng nếu có đơn hàng đặt may túi xách nhựa, chúng tôi cũng nhận làm.

Tình hình tiền bạc năm qua khá ổn. Tôi luôn trả lương đúng hạn cho nhân viên vào đầu tháng. Tuy nhiên, quý cuối năm có chút trục trặc, nhiều đơn hàng đã giao đi rồi mà khách vẫn chưa thanh toán. Tôi có gọi điện thì họ bảo sẽ thanh toán trễ vì hàng đang bán chậm.

Trong khi Tết Nguyên đán sắp đến, tôi thực sự rất nóng ruột vì phải chờ tiền về để tính toán lời lỗ, lương lãi cho thợ. Tiền lương thì tôi có một khoản dự phòng nên có thể kham được, còn tiền thưởng Tết thì tôi bị hụt hơi. Tôi đang nghĩ đến việc nếu khách hàng chậm thanh toán, tiền chưa về kịp lúc cận Tết, tôi sẽ đi vay nóng ở ngoài khoảng 100 triệu đồng để tạm ứng trước cho nhân viên. Tôi có nên làm vậy không, nhờ các bạn tư vấn.

Văn Kiên