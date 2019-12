U22 Indonesia đã lộ nhiều điểm yếu - cơ hội cho Việt Nam

U22 Indonesia "chường" ra nhiều điểm yếu, trong khi vấn đề của U22 Việt Nam đã khắc phục gần như hoàn toàn.

Có nhiều người sẽ cho rằng, tôi đã quá phấn khích khi vội vàng đưa ra nhận định U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games khi bóng chưa lăn. Bởi đâu đó một U22 Việt Nam tuy chưa thất bại trận nào, nhưng vẫn còn những sai sót chết người, đặc biệt nơi hàng phòng ngự. Trong khi đó, một U22 Indonesia hừng hực lửa, chơi kín kẽ, đầy sức mạnh, nhất là ở hai biên.

Thế nhưng, nếu quay lại hành trình vào chung kết của hai đội, chúng ta sẽ thấy có những diễn biến ngược nhau. Đó là một U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng một cách nhọc nhằn dù không thua và 3/4 bàn vào lưới nhà là do sai sót nghiêm trọng. Bàn đầu tiên trong trận gặp U22 Lào do chểnh mảng của hàng thủ vào lúc cuối trận, bàn thứ hai chính gặp U22 Indonesia do lỗi bắt bóng của thủ môn Tiến Dũng và bàn thứ ba là sự lóng ngóng của Văn Toản trong trận gặp U22 Thái Lan.



Tuy nhiên, trong trận gặp Campuchia ở bán kết, một ngựa ô của giải, U22 Việt Nam bóp nghẹt đối phương bằng một lối chơi điềm tĩnh, chặt chẽ và tấn công cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Tiến Linh- Đức Chinh, bộ đôi này có khả năng xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào ở giải này. Chốt chặn cuối cùng Văn Toản, vị trí mà nhiều người âu lo, đã vượt qua mặc cảm tự ti, chơi một trận xuất sắc, trong đó có quả cản phá 11m cuối trận.

Ngược lại, U22 Indonesia ngoài vòng bảng đã trình diễn một lối đá tấn công cực kỳ sắc bén và phòng ngự hết sức kín kẽ (kể cả trận thua U22 Việt Nam). Nhưng ở trận bán kết với Myamar, họ đã để lộ ra điểm yếu nơi cặp tiền vệ trung tâm và hàng phòng ngự, giúp cho Myanmar nhanh chóng gỡ lại hai bàn. Chưa kể, trong suốt trận đấu, nếu hàng công Myanmar chơi tốt, có lẽ số lượng bàn thắng ghi vào lưới Indonesia sẽ không dừng ở con số hai.

Điều này sẽ làm người ta nhớ lại, vì sao tại vòng bảng, huấn luyện viên Indonesia cho các cầu thủ của ông co cụm về phòng ngự, nhường lại thế trận cho U22 Việt Nam sau khi có bàn dẫn trước nhờ may mắn. Ông quá hiểu rõ sức mạnh nơi hàng công của U22 Việt Nam với cặp song sát Tiến Linh- Đức Chinh và với sự hỗ trợ của những nghệ sỹ có tính gây đột biến cao như Quang Hải hay Hoàng Đức. Ngoài ra, ông cũng dư biết hàng phòng ngự của U22 Việt Nam chơi chắc chắn như thế nào.

Nên nhớ, tại SEA Games lần này, người Thái không có sự chuẩn bị kỹ càng và U22 Myamar cũng không thật sự mạnh (do người Mã cũng tương tự người Thái). Hai chiến thắng trước Thái Lan ở vòng bảng và Myamar ở bán kết không phải hiển nhiên Indonesia là vô đối. Indonesia đã "chường" ra nhiều điểm yếu, trong khi điểm yếu của U22 Việt Nam đã khắc phục gần như hoàn toàn. Đó là chưa nói, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có một trận tương đối "nhàn nhã", còn trong khi các cầu thủ U22 bị vắt kiệt sức sau 120 phút với U22 Myamar.

Do vậy, trận chung kết sắp tới, dù ông Park có chơi với sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3, tôi vẫn tin, U22 Việt Nam sẽ chiến thắng và sẽ là nhà vô địch ở SEA Games lần này.

Quý Nguyễn