Tôi sẵn sàng ở nhà chăm con đến khi hết dịch

Ngay cả trong trường hợp học sinh không được kéo dài thời gian nghỉ, vợ chồng tôi vẫn chấp nhận xin nghĩ việc luân phiên để ở nhà chăm con.

Ủng hộ quan điểm "Nên kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh", nhiều độc giả VnExpress cho rằng đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp:

Đầu tiên, tôi khẳng định là chưa nên cho trẻ quay lại trường, vì:

- Như Bộ Y tế đã nhận định, tuần sau mới bước vào đỉnh dịch, lượng bệnh nhiều, nguy cơ lây nhiễm cao.

- Trẻ không đủ ý thức và kỷ luật để phòng dịch. Hãy tưởng tượng các bé đeo khẩu trang từ 7h - 17h, chơi giỡn va chạm nhau, tiếp xúc khắp trường (tường, bàn, ghế, cầu thang, nhà vệ sinh...).

- Việc phát hiện người mang virus bằng máy đo nhiệt độ chưa thực sự hiệu quả với những người chưa sốt.

- Việc xịt thuốc sát trùng thật ra cũng không giải quyết được triệt để vì bệnh có thể lây tức thời khi trẻ tiếp xúc với dịch có virus, không thể xịt khử trùng liên tục mỗi ngày trong trường khi đang có trẻ.

- Các bé ngoài tiếp xúc với nhau còn tiếp xúc với phụ huynh đưa đón. Về nhà có thể lây từ ai đó và mang vào trường. Trong khi khuyến cáo của Bộ Y tế là "không nên đến chỗ đông người", thì việc các bé quay lại trường là quá mâu thuẫn.

Vì vậy tôi kiến nghị tiếp tục nghỉ dài hạn ít nhất là đối với học sinh các cấp, đến khi có xác nhận tình hình dịch được kiểm soát.

Thiệu Quang

Tôi nghĩ nên kéo dài cho các em học sinh từ mẫu giáo đến cấp ba nghỉ thêm 10 ngày. Dù đã có quyết định nghỉ một tuần trước đó (từ 3/2), nhưng tình hình hiện tại, dịch nCoV vẫn chưa thể kiềm chế được. Số liệu cập nhật mỗi ngày về số ca nhiễm và tử vong tại Trung Quốc vẫn tăng; số ca cách ly và nghi nhiễm tại Việt Nam cũng không phải là nhỏ. Trong khi đó, điều kiện khí hậu hiện nay khá thuận lợi cho virus phát triển, chưa kể những thói quen của người dân chưa thật sự ý thức cao về dịch cúm. Nghỉ thêm 10 ngày để chống dịch, tôi nghĩ cũng không quá ảnh hưởng đến tương lai của các cháu. Còn những cha mẹ có con nhỏ mà bận đi làm thì các công ty nên hỗ trợ làm việc tại nhà hoặc sắp xếp một chỗ cho các cháu khi đến công ty cùng cha mẹ. Không gì là không thể, chỉ cần cùng nhau suy nghĩ thì sẽ có giải pháp.

Đặng Thành Nghĩa

Theo tôi, các em học sinh nên được nghỉ học thêm một tuần nữa. Thời gian nghỉ có thể bù lại bằng việc rút ngắn thời gian nghỉ hè của các em. Điều này không ảnh hưởng đến việc học, chì là thay đổi thời gian nghỉ hè. Đỉnh điểm của dịch virus Corona chưa qua giai đoạn nguy hiểm, các em đi học không thể kiểm soát được việc mang khẩu trang, tiếp xúc, đùa giỡn... Trong thời gian nghỉ Tết, các em có thể đi du lịch, tiếp xúc nhiều người, trong khi virus lại ủ bệnh 14 ngày. Thời gian nghỉ hè, các gia đình cũng phải sắp xếp trông con, nên giờ chỉ cần có thông báo sớm là các bậc phụ huynh có thể sắp xếp được.

Lâm Anhs

Theo tôi, nên cho học sinh nghỉ học. Thời gian nghỉ học tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Được biết thời gian ủ bệnh là 14 ngày (theo thông tin từ báo chí, truyền thông...). Cho nên, thời gian học sinh phải đi học lại tính từ khi ca bệnh cuối cùng hết bệnh hoặc sau 14 ngày không phát hiện ra ca bệnh mới thì mới "tạm an toàn". Lúc này, học sinh mới có thể đi học lại được. Do thời gian nghỉ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc học và thời gian học thực tế nên thời gian học bù sẽ trừ vào thời gian nghỉ hè của học sinh. Lúc đó, thời gian nghỉ hè sẽ ngắn lại để bù cho thời gian nghỉ do dịch bệnh.

Dương Văn Vượng

Với quan điểm của một nhà giáo, việc nghỉ học nhiều thật sự ảnh hưởng lớn đến giáo dục nói chung. Nhưng dưới quan điểm của một phụ huynh, vì tôi cũng có con đang đi học, nếu đầu tuần sau cho các cháu đi học lại (tôi ở vùng học sinh đang được nghỉ từ 3/2 - 8/2) nguy cơ lây nhiễm là cao hơn cả bây giờ, do theo dự báo đỉnh dịch khả năng sẽ đạt trong khoảng 7-10 ngày tới. Hiện nay, rõ ràng các con số lây nhiễm, nghi ngờ nhiễm đang tăng lên từng ngày. Suy cho cùng, nên cho học sinh nghỉ thêm để tránh lây lan diện rộng. Ai cũng biết hậu quả của việc lây lan dịch bệnh tổn thất nặng nề hơn rất nhiều so với việc phải tạm dừng học tập một thời gian.

Hà Quốc Linh

Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh cũng khẳng định sẵn sàng cho con tiếp tục nghỉ học tới khi nào dịch được khống chế:

Hiện giờ chúng tôi rất sợ cho cháu đến trường. Một phần vì con còn quá nhỏ để tự phòng vệ suốt một ngày học, cộng thêm ở trường có tới mấy trăm em học sinh, làm sao cha mẹ yên tâm được? Các cháu thường hay dùng tay dụi vào mũi và mắt, đây là hai đường dễ dẫn đến nhiễm bệnh. Việc học rất quan trọng, nhưng vấn đề sức khỏe thì không ai dám đảm bảo để giao con cho trường trong khi dịch bệnh chưa được khống chế. Không chỉ riêng tôi mà mọi phụ huynh cũng đều lo lắng như vậy. Việc học có thể lùi, chờ dịch bệnh lắng xuống, các cháu học trễ một chút nhưng cha mẹ an tâm. Lịch học có thể kéo dài qua thời gian nghỉ hè.

Du tố nhã

Là một phụ huynh của hai con nhỏ, tôi hoàn toàn đồng ý và tán thành với việc cho học sinh nghỉ thêm. Hiện nay, dịch bệnh còn mới và chúng ta chưa tiên lượng được diễn biến như thế nào. Do đó tiếp tục cho học sinh kéo dài kỳ nghỉ để đảm bảo sức khoẻ là việc nên làm. Chúng tôi chấp nhận xin nghỉ việc luân phiên để ở nhà chăm con. Hiện nay, hai con của tôi ở nhà nhưng vẫn được cô giáo cho bài tập làm online. Do đó, các cháu cơ bản vẫn không lo mất kiến thức. Có thể kéo dài kỳ nghỉ hè để cho các học sinh học hết chương trình còn hơn là cho các cháu đi học khi dịch bệnh chưa được khống chế.

Lê huy

Tôi có con đang học mẫu giáo. Dù các cơ quan ban ngành có cho học sinh các cấp đi học trở lại thì tôi vẫn để bé ở nhà trong vài tuần tới. Tôi vẫn biết các con đến trường sẽ tốt và thuận tiện hơn cho nhiều phụ huynh. Nhưng không ai đảm bảo rằng con mình sẽ an toàn khi đi học. Dịch cúm rất dễ lây nhiễm, các con thì chưa ý thức hết việc tự phòng tránh bệnh cho bản thân và bạn bè. Cứ thử nghĩ nếu một vài bé bị lây nhiễm từ gia đình, đi học, sinh hoạt chung với nhau sẽ lây lan cho bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bạn đó về nhà, sinh hoạt, gặp gỡ bao nhiêu người nữa... hậu quả thật khó lường. Vậy nên, tôi nghĩ việc cho các con tiếp tục ở nhà là hợp lý, năm học sẽ kéo dài qua kỳ nghỉ hè của các con vẫn tốt hơn là chúng ta để bệnh dịch bùng phát thì biết đến bao giờ học sinh mới được quay trở lại trường?

Cao Thị Thu Phương

Theo tôi, nên kéo dài thời gian nghỉ cho các em học sinh thêm một tuần nữa. Tuy tình hình dịch tại Việt Nam chưa đến mức nguy hiểm nhưng các biện pháp đề phòng là cần thiết, nhất là khi thời gian tới được dự đoán là đỉnh của dịch. Trong thời gian một tuần vừa qua, khi cho con nghỉ ở nhà, các bố mẹ chắc cũng đã tìm ra được biện pháp để đảm bảo công việc trong mùa dịch, cũng không ai muốn con mình đối diện với nguy hiểm cả. Nếu không có quyết định cho các con nghỉ tiếp thì tôi cũng sẽ cho con mình nghỉ để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Ánh Ly

Là phụ huynh có 4 con đang tham gia học tập từ cấp THPT, THCS, đến tiểu học, và mầm non. Tôi thấy nên cho các con nghỉ thêm một tuần để những ai nhiễm bệnh, ủ bệnh có thể được phát hiện và khoanh vùng hết, trước khi cho học sinh trở lại trường. Năm học của các con có thể kéo dài vào hè để đảm bảo kiến thức, các con nghỉ lúc này hay hè thì bố mẹ vẫn đều phải trông, chỉ là nghỉ sớm hơn so với việc đợi tới hè. Điều đó sẽ đảm bảo được an toàn cho các con về sức khoẻ, tính mạng, cũng như giúp bệnh dịch tránh bị lây lan trên diện rộng.

Bùi anh mai

Việt Thành tổng hợp