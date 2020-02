Tôi phá sản ý thức 'giữ mình' mùa dịch nCoV khi đi nhậu

Sau hai ba chai bia, mọi người cụng ly côm cốp, nước bọt văng tung tóe và nói: "Ai dính virus corona, chắc cả đám hưởng hết".

Một trong những cái khó nhất của con người, theo tôi nghĩ, nó không phải nằm ở những điều lớn lao như việc phát minh bóng đèn điện của Edison hay đoạt giải Grammy trong âm nhạc, mà là việc thay đổi thói quen hằng ngày. Bởi vì sao? Thói quen đã được hình thành từ trước đó lâu rồi, và cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác, có khi một cách vô thức.



Chẳng hạn như mới đây, tôi cùng ba ông bạn chơi cũng thân với nhau. Do kỳ nghỉ Tết cộng thêm dịch Covid-2019 kéo dài non tháng, nên thật sự cũng nhớ nhau, rủ nhau làm "xíu xíu" bia.

Ban đầu, ý thức phòng dịch thật rõ ràng và hợp lý: Lựa chọn quán vắng, chỉ yêu cầu người phục vụ mang bia và đồ nhắm sau đó mọi người tự làm lấy, còn chén dĩa, của ai nấy ăn. Được chừng hai ba chai đầu mọi người còn ăn nhẹ, nói khẽ và giữ cự ly an toàn một hai mét, nhưng đến năm sáu chai rồi, cụng ly côm cốp, nước miếng nước vãi văng tung toé. Lúc đó huynh đệ vai cổ bá nhau mới thắm thiết mà nói thật, nếu như có anh em nào chẳng may bị cô-vy (virus corona) ghé thăm, cả đám hưởng hết.



Do vậy mà không phải vô lý mà các chuyên gia khuyến cáo trong mùa dịch cúm, không nên đến chỗ đông người (rạp chiếu phim, siêu thị, nhà hàng, quán ăn...) nếu không cần thiết hoặc nếu buộc phải đến, nên mang khẩu trang, phòng khi có người nhiễm bệnh "phụt" vào mặt, tay chân, quần áo...người khác, từ đó mà vô tình đưa tay lên miệng, mủi và mắt rồi lây lan.

Khổ một nỗi, ai cũng biết, nhưng làm mới khó. Không lẽ đến quán nhậu hoặc vào quán ăn lại che kín khẩu trang rồi mỗi lần ăn hoặc uống lại kéo khẩu trang xuống. Vì thế, nếu là cánh mày râu, thôi anh em thông cảm, nhậu online, còn chị em, thói quen ăn vặt hằn sâu trong tâm trí, ráng bóp miệng qua mùa dịch, về nhà nấu gì cho chồng con, chồng con cảm ơn.

Cũng nói về vấn đề có liên quan như vậy, đó là thói quen dùng tiền mặt, đặc biệt là dân xứ mình. Chúng ta hay chăm bẵm vào khẩu trang mà quên mất đi phương tiện hằng ngày chúng ta sử dụng mà có nguy cơ cao giúp nCoV phát tán: Tiền mặt. Không hẳn đơn giản Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các chi nhánh địa phương tiến hành thu hồi tiền cũ, đưa ra lưu thông tiền mới để phòng ngừa lây lan dịch bệnh, họ đã gióng lên tiếng chuông báo động.

Bên Trung Quốc, có thông tin chính quyền cho tiêu huỷ tiền cũ còn người dân thì có câu cửa miệng: Người anh em, đừng đưa tiền mặt nếu không đeo găng tay.



Ngoài ra, các vật dụng khác thường dùng như điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ xe (cả thẻ xe căn hộ), thẻ ra vào cơ quan hay căn hộ....cũng là một nguy cơ. Quan điểm của tôi là cái gì mà có nguy cơ, khi sử dụng xong, bỏ vào trong túi nylon hoặc giấy ăn gói lại, khi bước vào nhà, vật gì có thể giặt bằng xà phòng thì giặt, còn không giặt được như điện thoại, tiền giấy thì sát khuẩn bằng dung dịch có cồn, sau đó đem phơi nắng (tiền giấy) rồi mới sử dụng lại.



Ngay cả quần áo, người mẹ thường có thói quen, đi làm về gặp con trẻ chạy ra mừng hay ôm con hun hít, đó là cử chỉ sai trong mùa dịch, phải rửa tay trước, tháo và bỏ khẩu trang đúng cách, thay và lộn ngược quần áo mang đi giặc, tắm rửa sạch sẽ (kể cả gội đầu vì biệt đâu được "địch" không "phun" trên mặt mà "phun" dính tóc hay quần áo sao), rồi sau đó mới thể hiện tình cảm mẹ con hay vợ chồng. Cứ nghĩ như vầy là sẽ làm được, các cặp tình nhân họ còn nhịn hun hít trong mùa dịch được, mắc gì mình có con cái rồi mà không làm được



Cuối cùng, nói một hồi rồi giờ nhìn đâu cũng thấy virus, cũng có nguy cơ lây nhiễm, vậy thì phải làm sao? Cũng có đây: thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng (nếu không sẵn xà phòng thì sử dụng nước sát khuẩn có cồn), nhất là trước khi đưa tay lên mặt (mắt, mũi, miệng), ai nói sau này dễ bị da liễu thì kệ vì mình có bệnh viện da liễu chữa trị, virus nCoV chưa có thuốc chữa, nguy hiểm hơn.

Đặc biệt là thường xuyên tập thể dục, nâng cao thể trạng, bổ sung vitamin có sẵn trong rau củ quả (rau sống, cam, chanh, mật ong....) vì xét cho cùng, virus Covid-19 là một chủng loại cúm, ai có sức khoẻ và sức đề kháng tốt, sẽ lướt qua. Bằng không, với tính cách lươn lẹo của nó và lây lan khi người nhiễm chưa có triệu chứng, nó gây ra vô vàn rắc rối cho người mắc phải, kể cả người thân trong gia đình, bạn bè và hàng xóm



Chúng ta nên nhớ một điều, phòng chống dịch bệnh trách nhiệm chính là của các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng ý thức tự bảo vệ chính mình và cho cộng đồng góp phần không nhỏ vào thành công chung của công cuộc đó. Muốn vậy, mọi người chúng ta cần có kiến thức, thay đổi thói quen không tốt hàng ngày và nghiêm túc thực hiện ngay từ bây giờ, nếu không quá muộn vì thiếu hiểu biết và đùa cợt trên chính sinh mệnh của bản thân và của gia đình mình

Quý Nguyễn