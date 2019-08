'Tôi nhẹ nhõm bởi chạy xe ôm công nghệ không vì tiền'

Vốn thích khám phá đây đó, nhưng thay vì tự tốn tiền đổ xăng rồi đi một mình, tôi chở khách và coi như mình dạo chơi với bạn bè.

Chia sẻ với câu chuyện "Nghề vác đá lạnh xuyên đêm ở chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn", độc giả Lâm Duy bày tỏ quan điểm sống của bản thân:

Mỗi người một số phận. Bản thân bạn không được may mắn như những cậu ấm, cô chiêu, nhưng nếu biết phấn đấu, bạn vẫn sẽ sống thoải mái, nhẹ nhàng. Chẳng hạn, như bạn thấy công việc của mình thu nhập như vậy là ổn, thì các bạn cứ làm, và làm với một thái độ tích cực ắt sẽ thấy hài lòng. Hãy cứ coi việc vác đá, vận chuyển đá như đang ở trong phòng tập gym, rèn luyện sức khỏe và để có bụng sáu múi, vừa ích nước, vừa lợi nhà.

Như công việc của tôi cũng vậy. Lúc rảnh rỗi, tôi chạy xe ôm công nghệ. Công việc cũng hơi cực, nhưng với tôi, mọi việc đều rất nhẹ nhõm. Tôi thích đi đây đó, tìm hiểu, khám phá. Thay vì tự đổ xăng tốn tiền và đi một mình thấy chán, tôi chở khách cứ coi như mình đi dạo chơi với bạn bè. Thậm chí, có những lúc mưa gió rất cực, nhưng tôi lại thấy vui vì "nhờ vậy mà thu nhập của mình tăng lên đáng kể".

Hơn thế nữa, nếu may mắn được chở một cô gái dễ thương, tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn, tôi càng cảm thấy vui. Do đó, sướng hay khổ, hạnh phúc hay không,... đều là do tư tưởng của mỗi người quyết định. Tư tưởng đúng sẽ dẫn dắt hành động đúng.

