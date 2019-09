Thái Lan sẽ 'ôm hận' nếu đá pressing tuyển Việt Nam

Thái Lan có thể tập trung đá ở trung lộ, không đẩy mạnh hai cánh.

Đánh giá về lối chơi của ĐT Việt Nam và chủ nhà Thái Lan trong trận ra quân vòng loại World Cup 2022, độc giả Việt Phương nhận định:

Nếu người Thái chơi kiểm soát bóng hoặc pressing thì ĐT Việt Nam không quá lo ngại bởi thế hệ vàng của Thái Lan đã qua thời đỉnh cao, khó có thể chơi hay hơn lứa cầu thủ đang đạt "độ chín" của Việt Nam. Theo tôi, nhận định cho rằng hướng tấn công chủ lực của Thái Lan tập trung ở hai biên là sai lầm, thay vào đó, họ sẽ đá ở trung lộ.

Chiến thuật lâu nay của người Thái là tạo áp lực ở hai cánh nhưng là để thu hút các trung vệ và hậu vệ của ĐT Việt Nam, nhằm tạo khoảng trống để Chanathip Songkrasin đi bóng xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của chúng ta và thực hiện những pha kiến tạo cho tiền đạo cắm ghi bàn. Ai cũng biết Chanathip Songkrasin vốn rất thiện nghệ trong lối chơi này.

Về phía ĐT Việt Nam, kinh nghiệm học hỏi từ các trận đấu chất lượng và giá trị với Nhật Bản, Iran cũng như giải đấu ở Thường Châu (Trung Quốc) sẽ được áp dụng để đối đầu với Thái Lan, đặc biệt là cách thoát pressing và qua người kỹ thuật. Hai cánh của đội tuyển Việt Nam nên chơi bằng hai cặp cầu thủ có thể thay phiên nhau tấn công và phòng thủ, cánh phải có thể là Trọng Hoàng và Văn Thanh, cánh trái laà Văn Hậu và Đức Huy. Trung lộ sẽ do Quang Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng trấn thủ để so tài cao thấp với dàn tiền vệ chủ lực của Thái Lan do Chanathip Songkrasin cầm trịch.

Trận đấu này sẽ thật sự là màn đọ sức của hai hàng tiền vệ cơ động và một tiền đạo cắm duy nhất, bên nào hiệu quả hơn sẽ giành phần thắng. Tôi đặt niềm tin ở thầy Park sẽ cùng ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm. Chúc đội tuyển thành công.

