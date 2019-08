Bài học bó đũa là chìa khóa giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan

Người Thái đang không định hình được lối chơi do thay đổi HLV liên tục trong khi sức mạnh tập thể của ĐT Việt Nam ngày càng rõ nét.

Đánh giá về việc Thái Lan quây kín sân tập trước trận Việt Nam, độc giả Nguyễn Nghĩa cho rằng "cửa thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều hơn đội chủ nhà":

Thứ nhất, HLV Thái Lan quá mới, khó định hình được lối chơi mới một cách nhuần nhuyễn cho các cầu thủ. Điều này đoàn quân của thầy Park hơn hẳn, ai chạy đâu, đá thế nào, các cầu thủ đều hiểu rõ nhau.

Thứ hai, về trình độ cầu thủ (kỹ thuật cá nhân, thể lực) không có sự chênh lệch nhiều giữa Việt Nam và Thái Lan, nhưng người Thái đã thua trong những lần đối đầu gần đây bởi việc thay đổi liên tục HLV. Họ không định hình được lối chơi rõ nét và sắc bén. Đây lại là môn chơi tập thể, giống một bó đũa khó bị bẻ gẫy bởi sức mạnh mỗi cây đũa sẽ được nhân lên gấp bội khi được kết dính với nhau. Việt Nam đạt được điều đó, trong khi Thái Lan đang đánh mất điều này.

Thứ ba, một yếu tố hết sức quan trọng là sức mạnh tinh thần. Trước đây, cầu thủ Việt Nam gặp Thái Lan, quyết tâm có nhưng cóng giò, sợ thua nên không thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Ngày nay, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, bên ngoài mạnh miệng không sợ Việt Nam nhưng bên trong người Thái luôn sợ lại thua tiếp. Những chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển của Việt Nam, đặc biệt là lần gần nhất của những cô gái vàng, đang tiếp thêm sức mạnh về tinh thần cho cầu thủ Việt và khiến cho người Thái thêm hoang mang, khó vững về tâm lý. Muốn thắng để phục hận mà tâm lý kém thì chẳng khác gì Việt Nam trước đây mỗi khi gặp Thái Lan. Chỉ cần vững vàng tâm lý, thi đấu quyết tâm, đặc biệt không coi thường đối thủ (giống Thái Lan ngày xưa ngạo nghễ, khinh thường đối thủ, đến khi bị dội gáo nước lạnh thì tinh thần hoảng loạn, mất phương hướng, không thể gượng dậy nổi) thì Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng.

Thứ tư, thầy Park đang gặp may mắn. Sự gặp gỡ của ông với bóng đá Việt Nam có thể xem là định mệnh hoàn hảo, khó có thể đẹp hơn cho cả hai bên, gần như là cầu được, ước thấy. Ở những thời khắc tưởng chừng đối mặt cửa tử thì mọi việc lại an bài một cách bất ngờ. Ngoài nỗ lực của chính bản thân thì thần may mắn dường như luôn mỉm cười với đoàn quân của thầy Park.

Thứ năm, Việt Nam đang sở hữu những chân sút phạt đẳng cấp như Quang Hải, Xuân Trường. Hẳn là cầu thủ Thái Lan sẽ được chỉ đạo hạn chế phạm lỗi trước vòng 16m50. Đây là lợi thế mà Việt Nam cần khai thác để đa dạng hóa mảng miếng tấn công.

Cuối cùng, dù đá sân nhà, có lợi thế trọng tài, sự cổ vũ của NHM nhưng chính các cầu thủ Thái Lan đang chịu sức ép phải thắng cực lớn (không chỉ thắng để lấy điểm vòng loại World Cup, mà còn phải thắng để trả nhiều món nợ đã mất vào tay Việt Nam). Do vậy, chỉ cần các cầu thủ của chúng ta giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh trước những chiêu trò khiêu khích của người Thái, sức ép đến từ trọng tài thì cửa thắng của Việt Nam hoàn toàn rộng mở.

