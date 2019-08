Nhờ bị 'bom' đơn hàng 250 nghìn mà tôi tìm được việc lương 12 triệu đồng

Vẫn còn ấm ức sao khi khách không nhận hàng nhưng tôi vẫn nhắn tin nhỏ nhẹ: "Chị không nhận cũng nên nhắn để em khỏi chờ".

Sau khi đọc bài viết "Tôi bị bom 15 ly trà sữa giá 1,2 triệu đồng" ,tôi rất đồng cảm với những người làm shipper.



Tôi là nữ và cũng từng rong ruổi ngoài đường để giao từng món hàng. Năm ngoái, lúc tuổi của tôi bước lên hàng ba thì có một sự cố nhỏ trong công ty làm tôi bị mất việc. Sau vài tháng rải CV (đơn xin việc) khắp nơi tôi dần dần thất vọng vì không tìm được việc. Chỗ xếp lịch phỏng vấn thì họ từ chối khéo vì tôi lớn tuổi, chỗ thì không thấy hẹn phỏng vấn.



Để có tiền duy trì cuộc sống gia đình, tôi bèn đăng ký làm shipper, do bản tính tôi mạnh mẽ (có luyện võ từ nhỏ) nên tôi giống hệt như đàn ông, mưa nắng gì cũng chịu đựng được chứ không phải liễu yếu như bao cô gái khác.



Làm shipper chăm chỉ, mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu. Nhưng cứ mãi rong ruổi ngoài đường xe cộ cả ngày thực sự rất nguy hiểm. Không lẽ cứ mãi như thế này sao? Tôi tự hỏi.



Lại thêm một biến cố xảy ra, trong cái rủi có điều may. Một hôm tôi nhận được đơn hàng đặt một phần cháo và lòng, giá 250k (250.000 đồng), người đặt hàng là một người phụ nữ lớn tuổi. Điều lạ là mới vừa nãy người này còn gọi hối giao nhanh nhưng khi tôi đem đến thì họ không bắt máy nữa. Tôi đứng chờ dưới nhà, bình tĩnh. Chờ một hồi tôi không thấy động tĩnh thì tôi chắc ăn mình đã bị "bom" hàng. Vẫn giữ sự bình tĩnh, tôi đem hàng về nhà, coi như khỏi nấu đồ ăn tối. Do còn ấm ức nên tôi nhắn vào số điện thoại kia: "Chị không nhận cũng nhắn để em khỏi chờ".



Một lúc sau số bên kia gọi điện tới xin lỗi ríu rít, vì ba chồng của cô này nhập viện nên phải vào bệnh viện gấp, điện thoại bỏ trong túi xách nên không nghe tôi gọi. Chị ấy còn hẹn mời tôi uống nước để xem như lời tạ lỗi. Lúc ở quán cà phê chị thấy tôi là nữ mà làm shipper nên rất ái ngại, thấy tôi chưa tìm được việc chị nhận vào làm ở cửa hàng bánh ngọt nhà chị.

Sau một năm, vừa làm vừa học tôi đã thành thợ biết làm dăm ba loại bánh ngọt, một tháng cũng kiếm được 12 triệu đồng, không phải ra ngoài nắng mưa.



Tôi kể như vậy là muốn nói rằng khi mình thả năng lượng tích cực, sẽ nhận lại sự tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi rất hiểu tâm trạng bị bùng hàng của các anh shipper, nhưng thấy một số anh lấy ảnh khách hàng chửi bới, nhục mạ trên Facebook thì tôi không đồng ý. Đó không là văn minh.

Vả lại nếu là ảnh chụp chung với vợ chồng con cái họ mà bị đem bêu riếu trên mạng như vậy thì có quá đáng không? Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết, ông trời sẽ không dồn ai vào đường cùng, đừng vì một lúc tức giận mà tạo nghiệp với người đã gây nghiệp với mình.



Thảo Thảo