'Nhiều người vẫn nghe bolero vì cảm thấy đồng điệu nỗi buồn'

Những bài hát bolero man mác buồn nên thu hút nhiều người nghe, bất chấp tuổi tác.

Cảm ơn tác giả bài viết Bolero hồi sinh mạnh mẽ - sự hoài niệm hay thiếu thốn món ăn tinh thần? đã chia sẻ, nhưng tôi có ý kiến như sau: Nhạc Bolero là dòng nhạc mang nỗi buồn, chuyện tình cảm được kể trong đó có tính chất tương đồng trong suy nghĩ, trải qua với nhiều người nghe, nên dễ dàng được yêu mến. Ở âm giai thứ nó chất chứa nỗi buồn với thông thường là các nhóm hợp âm 145 - ví dụ Am có Am Dm E7. Còn Dm thì có Dm Gm A7 đây là vòng hợp âm khá dễ đi vào lòng người, dễ nghe, buồn man mác, tất nhiên vẫn có các hợp âm phụ trợ khác như G C F ..., tôi không nói đến ở đây thêm làm gì.

Đồng ý là rất ít ai sáng tác thêm về dòng nhạc này nữa, cũng là một sự lạ lùng. Các tác giả dòng nhạc này, nhạc buồn, tạm gọi cả bolero và slow, đều đã già, người đã ra đi, người ở bên hải ngoại, người vẫn còn trong nước, nhưng ở thời điểm này họ nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu, sức sáng tác một bài hát với nhiều năng lượng, công lao như thời trai trẻ không còn, nên dòng Bolero không xuất hiện các bài hát mới nữa.

Các nhạc sĩ tên tuổi như Lam Phương, Trúc Phương, Châu Kỳ, Trần Thiện Thanh, Vinh Sử ... Hay dòng slow buồn như Trịnh Công Sơn, Nguyễn Trung Cang, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh 9, Quốc Dũng... thì bây giờ còn được mấy người?

Tôi không đặt nặng ai nghe nhạc gì, sở thích gì, vì bản thân tôi đi ra công viên chơi hay đâu đó vẫn thấy các bạn trẻ nghêu ngao đàn hát các bài nhạc trẻ khá nhiều, họ đâu có chơi bolero, hay slow nhạc buồn ngày xưa. Có nhiều bài khá hay ví dụ như " Người muộn màng đến trước ", "Tâm sự với người lạ", "Tôi đi tìm tôi", "Em là ánh sao băng", "Trang giấy trắng"... rất nhiều không kể hết.

Ngay cả dòng nhạc Rap cũng có nhiều bài dễ nghe, dễ xúc động, tuy nhiên có nhiều bài nhạc hiện nay tôi nghe thấy hời hợt về phần ca từ, nội dung, nhất là vòng hợp âm đặt cho bài hát bị ngắt, giật cục một cách khó hiểu. Có thể là ý đồ của tác giả, nhưng một ca khúc và nguyên tắc dải hợp âm sáng tác của bài hát phải quyện vào nhau, chuyển nhẹ nhàng, lọt và êm tai, âm thanh và hợp âm không trỗi nhau, vậy bài hát dễ đi vào người nghe và gặt hái thành công hơn .

Còn theo thời gian, ngoài Bolero, các bài của nước ngoài cả mấy chục năm người ta vẫn nghe nhiều đấy thôi: Hotel California của nhóm Eagles , các bài khác của Michael learn to rock , The Beatles, Scorpions... Rất nhiều, và nhạc Pháp cũng thế: Dona, Papa, Mal... người ta cũng nghe thường xuyên.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Jenny Trinh