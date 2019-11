'Người Thái đừng mơ ghi bàn tại Mỹ Đình'

Nếu như ông Nishino thường chơi pressing ở 2/3 hiệp đầu, thì ông Park lại thích tiếp cận trận đấu một cách chậm rãi.

Công bằng mà nói, tuyển Thái Lan dưới thời ông Nishino chơi hay và gắn kết hơn nhiều so với hai đời huấn luyện viên trước đó. Nếu ai có dịp xem lại băng ghi hình hai trận gần nhất của tuyển Thái Lan, sẽ thấy rất rõ điều này. Ngay cả trận thua Malaysia 1-2, không phải Thái chơi dở mà Malaysia trên sân nhà chơi một trận quá thăng hoa.



Vẫn là bộ tứ tấn công cực kỳ nguy hiểm: Chanathip- Supachok- Ekanit- Dangda, Thái Lan có thể ghi bàn vào lưới bất cứ đối thủ nào ở bảng này bởi lối chơi ban bật nhuần nhuyễn đầy kỹ thuật của họ. Bằng chứng là họ đã ghi hai bàn vào lưới UAE, và một bàn vào lưới Malaysia. Tuy nhiên, nếu xét riêng hai trận cầu này, trận gặp Malaysia có chút khác với UAE, đó là sự thay đổi ở hàng hậu vệ: Tristan Do và Dohla đá thay cho Bumathan (do thẻ phạt) và Sukjitthamakul, làm cho hàng phòng ngự Thái Lan phối hợp với nhau không tốt, dẫn đến thua trận



Bản thân ông Nishino, sau trận đấu, đã thừa nhận sai lầm và chắn chắn trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, ông sẽ có điều chỉnh phù hợp, đặc biệt khi trung vệ Bumathan quay trở lại. Điều đó đồng nghĩa đội tuyển Thái Lan sẽ mạnh hơn và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Thế nhưng, với lợi thế sân nhà và khí thế hừng hực sau trận thắng UAE, khó đoan chắc kết quả trận cầu như thế nào, nhất là khi so sánh lực lượng hai đội hiện tại và đấu pháp của hai huấn luyện viên

Nếu như ông Nishino thường hay tiếp cận trận đấu bằng cách cho các cầu thủ Thái Lan chơi pressing ở 2/3 thời gian hiệp đầu, thì ông Park lại thích tiếp cận trận đấu một cách chậm rãi.

Nếu như Thái Lan có Chanathip xuất sắc ở giữa sân với những đường chuyền bén như dao nhọn, thì tuyển Việt Nam lại có một Tuấn Anh kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, hoá giải mọi mọi đợt tấn công hay pressing của đối phương.

Nếu như ông Nishino đang sở hữu bộ tứ tấn công xuất sắc, thì ông Park cũng có Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng...và Công Phượng. Chỉ cần một mình Công Phượng thôi cũng làm rối bời cả hàng thủ Thái Lan



Đó là chưa kể đến hàng phòng ngự hai đội, bên tám lạng, bên còn lại cũng nửa cân, bên nào cũng khó "nuốt'.

Vì vậy mà trận cầu tối nay, chẳng có ai dám chắc bên nào sẽ thắng. Nhưng có một điều nếu ai là người hâm mộ tuyển Việt Nam, phải nhớ để lạc quan, đó là trên sân nhà, Thái Lan không ghi được bàn vào lưới tuyển Việt Nam, thì lần này trên sân Mỹ Đình, người Thái đừng có mà mơ.

Quý Nguyễn