'Hãy hạn chế bia rượu với người tỉnh, đừng mất công cấm người say'

Người tỉnh táo mới có khả năng nhận thức, phân biệt đúng sai, còn khi đã say, mọi hình phạt đều vô nghĩa.

Thời gian qua, nhiều người chết oan uổng liên quan đến chuyện uống rượu bia gây tai nạn liên tiếp xảy ra trên cả nước. Người ta cứ đặt ra hàng loạt đề xuất xử phạt dành cho các "ma men" ngồi sau tay lái: Từ tước bằng, phạt hành chính, thậm chí cả phạt tù. Nhưng đó chỉ là những biện pháp xử lý phần ngọn chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Tôi có một anh bạn bản tính hiền lành, ít nói, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Nhưng hễ cứ đi nhậu với bạn bè về là lại đánh đập vợ con, gây sự với hàng xóm, dù mọi người có khuyên can thế nào cũng không được. Vậy thứ gì đã biến một người "lành như cục đất" trở thành một gã cục súc, mất hết lý trí như vậy? Đó chính là bia, rượu.

Có lẽ chẳng ở đâu rượu bia rẻ như Việt Nam. Người ta có thể say khướt chỉ với số tiền đủ mua một ổ bánh mỳ hay một chai nước suối. Cũng chẳng nơi nào mua bia rượu dễ như ở Việt Nam. Ngay cả một đứa bé cũng có thể dễ dàng mua bao nhiêu cũng được, ở bất cứ cửa hàng hay quán nước ven đường nào.

Khi mà thói quen uống rượu vô tội vạ của người dân vẫn cứ thoải mái tồn tại trong xã hội như thế thì chẳng có chế tài hay hình phạt nào trong luật giao thông có thể đủ sức mạnh để ngăn chặn được những vụ tai nạn tiếp tục xảy ra.

Có lẽ tất cả những tài xế gây tai nạn kia đều hiểu biết pháp luật, đều có ý thức khi tham gia giao thông, nhưng đó là họ trước khi say xỉn. Còn khi rượu vào, họ chẳng còn là họ nữa, chẳng còn kiểm soát nổi nhận thức và hành vi của mình. Khổ nỗi đâu có ai, đâu có điều luật nào cấm họ được say? Luật chỉ cấm người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Giá mà sau khi say rồi, họ còn nhớ được điều đó.

Mọi điều luật, mọi hình phạt sẽ chỉ có giá trị với những người chưa đánh mất ý thức vì bia rượu. Hãy hạn chế rượu bia với người còn tỉnh táo, chứ đừng mất công cấm người đã say!

Bảo Nam