'Nếu vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh được kết luận sớm, cộng đồng sẽ không phẫn nộ’

Ngày 27/4, fanpage Tuổi trẻ công an TP Đà Nẵng đăng tải bức thư của bà Trần Thị Thanh Tân, vợ ông Nguyễn Hữu Linh - người đã bị cơ quan chức năng quận 4 TP HCM khởi tố về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Công an TP Đà Nẵng cho biết trước khi đồng ý cho đăng tải bức thư trên mạng xã hội, đơn vị đã gọi điện trực tiếp cho bà Tân để xác minh. "Bà Tân khẳng định mình là người viết bức thư trên", một cán bộ công an nói. Bức thư đề ngày 26/4, gửi đến "Cộng đồng mạng". Trong thư, bà Tân cho biết 25 ngày vừa qua là khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời. Khi gửi lá thư này, bà và con đã tạm rời nơi đang sinh sống (đường Lê Lợi, Đà Nẵng) một thời gian.