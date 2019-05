Giáo viên mầm non lương 4-5 triệu đồng tiền đâu nuôi con?

Một giáo viên mầm non làm suốt cả ngày, lương thấp trong khi yêu cầu của ngành giáo dục quá cao.

Tôi là giáo viên mầm non đã 12 năm. Từ khi ra trường tôi đã được xét tuyển và là biên chế của Sở Giáo dục với mức lương cao đẳng. Sau đó tôi liên thông đại học chỉ với mục đích được tăng lương nhưng năm 2012 Bộ Giáo dục ra chỉ thị ngưng chuyển ngạch nên trong nhiều năm qua đến bây giờ tôi vẫn ăn lương bậc 3 cao đẳng.

Đến năm 2017 bộ ra thông tư qui định về việc chuyển ngạch nâng hạng cần có những điều kiện tuỳ vào bậc ngạch hạng nhưng căn bản phải có: bằng vi tính nâng cao, Anh văn B1, chứng chỉ giữ ngạch đang có, và bằng học nâng hạng ngạch đang có lên thêm một hạng (nôm na là cao đẳng lên đại học, hạng 3 lên hạng 2). Vậy thử hỏi giáo viên mầm non đi làm từ 6h sáng đến 6h tối thì thời gian học như vậy tất cả các tối trong tuần? Và cả ngày thứ bảy, chủ nhật thì thời gian nào dành cho con cái và gia đình?

Chưa kể phí học cho các bằng cấp chứng chỉ đó: Vi tính (1 triệu đồng), Anh văn (6 triệu đồng), chứng chỉ giữ ngạch (3 triệu đồng), nâng ngạch (6 triệu đồng) với lương chỉ có 4 - 5triệu đồng thì tiền đâu mà đóng học nuôi con chăm lo cho gia đình.

Hiện nay có các quận huyện đang và đã có nhiều giáo viên đã có đủ các điều kiện trên do lệnh cấp trên yêu cầu đi học và cũng do mong muốn được nâng hạng lương đúng bằng cấp của mình, nhưng vẫn chưa được chuyển ngạch với lý do làm sai yêu cầu đơn giản. Giáo viên bậc 3 lên 2 phải là chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện trở lên, ngoài ra phải là báo cáo viên trong buổi họp chuyên đề...

Đối với một giáo viên mầm non bình thường thì làm sao có được những tiêu chuẩn đó?

Với xã hội ngày nay, đầy rẫy tiêu cực giáo dục, nhất là cấp mầm non, nhưng giáo viên mầm non vẫn kiên trì theo nghề vì lý do gì?

Đơn giản chỉ vì họ yêu nghề yêu trẻ và vì muốn có công việc ổn định lâu dài, họ chỉ muốn là một giáo viên bình thường chứ không đèo bòng và được lãnh đúng mức lương theo bằng cấp. Chỉ vậy thôi.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho triệu đồngang Ý kiến tại đây.

Thảo Vi