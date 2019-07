'Đường sắt cao tốc 58 tỷ USD khiến tương lai đối mặt vỡ nợ công'

Xung quanh những rủi ro kinh tế khi làm đường sắt cao tốc 58 tỷ USD , nhiều ý kiến cho rằng xây dựng đường sắt cao tốc là chưa thật sự cần thiết với nhu cầu trong nước, đồng thời có thể kéo theo nhiều hệ lụy về lâu dài:

Cần thận trọng trong xây dựng kế hoạch và không gấp gáp. Hai tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM vẫn đang dang dở, chưa đi vào hoạt động, vậy chúng ta dựa vào kinh nghiệm gì để làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam? Giá vé tàu Thống Nhất hiện nay chỉ thấp hơn chút đỉnh so với vé máy bay. Đã có những thời điểm ngành đường sắt than thở vắng khách, lỗ dài. Ngành hàng không đang bùng nổ với lượng du khách và logistics tăng vọt. Ở những nước tiên tiến như Nhật Bản, Pháp, tàu cao tốc phát triển nhiều năm nhưng đến nay, dù giá vé đắt đỏ, chính phủ vẫn phải bù lỗ, thậm chí lượng khách ngày càng giảm do giá vé hàng không ngày một cạnh tranh, cộng thêm sự thuận lợi trong hạ tầng đường bộ phát triển.

Giao thông ở miền Nam, đặc biệt là sự thiếu hụt các tuyến đường cao tốc thoát ra từ TP HCM đi các tỉnh thành có lẽ là vấn đề bức thiết hơn cả. Ngoài ra, mực nước biển dâng đang xâm lấn diện tích đất của thành phố, hạ tầng đầu tư nào cho giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu này? Nói một cách thẳng thắn, cá nhân tôi thấy dự án đường sắt cao Bắc - Nam chưa cần bàn tới chứ nói gì đến thứ bậc ưu tiên xem xét tính khả thi giữa hai phương án xây dựng. Bởi vì bàn bạc ở đây là chúng ta phải thuê chuyên gia, cử người đi học, đào tạo, rồi tổ chức biết bao chuyên đề, gây lãng phí thời gian, tiền bạc. Hãy bàn lại nó sau 5 năm nữa. Nợ công trên đầu người ngày một tăng, rồi thuế lại chồng thuế.

Hoang Diep

Bộ GTVT cũng làm đường Cát Linh - Hà đông 13 km trong 13 năm, cũng thiếu 1% điều hành và không biết phải đợi đến lúc nào? Thích cơ động thì giao thông đường bộ và hàng không hiện thời là phù hợp, tư nhân cũng làm được, cần làm tốt cho khỏi kẹt trên trời, dưới đất là ổn. Bộ GTVT cứ quản lý mặt bằng, để 50-60 năm nữa, con cháu làm vài năm, nền kinh tế không lo vỡ nợ công.

Hatyah

