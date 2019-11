Đổi giờ làm sang 8h30 để Việt Nam khỏi tụt hậu thế giới

Người Việt thường dậy sớm, tất bật vào buổi sáng, ăn không đầy đủ, nên buổi trưa thấy mệt, năng suất kém.

Đồng tình với đề xuất "bắt đầu giờ làm, giờ học từ 8h30 hoặc 9h", nhiều độc giả VnExpress cho rằng thay đổi này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều mặt xã hội từ sức khỏe đến kinh tế:

Tôi đang làm việc ở Nhật và tôi thấy mọi thứ thật tuyệt. Dù mùa hè ở đây khá nóng, sáng nào tôi cũng thong thả, có một buổi ăn sáng chất lượng. Trưa đến chỉ cần ăn nhẹ, nghỉ ngơi vài phút rồi chiều lại tiếp tục làm. Tôi thấy (ở Việt Nam) sáng sớm đến công ty mọi người thường ít khi bắt đầu vào làm ngay: nào là ra làm ly cafe cho tỉnh táo, nói đủ chuyện linh tinh. Trưa ngủ dậy đầu óc mơ màng lại không tập trung được dẫn đến năng suất lao động kém.

Theo như khoa học, buổi trưa chỉ cần nghỉ ngơi 10-15 phút là quá đủ. Tôi thấy ở Nhật, đa phần trưa người ta không cần nghỉ. Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày là buổi sáng, nó cung cấp năng lượng ban đầu cho cả ngày, buổi trưa chỉ cần ăn nhẹ là đủ. Do đó, buổi trưa thực chất không cần mất quá nhiều thời gian.

Người Việt thường tất bật vào buổi sáng, ăn không đầy đủ, lại vội vã nên không đảm bảo, trưa hay thấy mệt. Về lâu dài cũng dẫn đến sức khỏe thể lực giảm dần. Thêm nữa, việc giảm thời gian buổi trưa sẽ giúp giảm một lượng lớn sự dịch chuyển không cần thiết, giúp tiết kiệm năng lượng cũng như tiền bạc.

Mọi người hay lăn tăn việc đón con buổi tối? Thực ra, chúng ta chỉ đi làm muộn, thời gian nghỉ trưa ít lại, tối thì vẫn là 17h-17h30 hay cùng lắm 18h về. Thời gian vẫn không chênh lệch mấy so với xưa nay, nên thực ra không ảnh hưởng quá nhiều. Xét về nhiều mặt, tôi ủng hộ việc làm muộn lại và giảm thời gian nghỉ trưa. Công ty chi nhánh ở Việt Nam của tôi đang có giờ làm là 8h-17h. Mọi người đều thấy rất thoải mái.

Thành

Nên bắt đầu giờ học lúc 8h30 vì bắt trẻ emdậy quá sớm rất tội nghiệp. Trẻ dưới 14 tuổi nên ngủ từ 8-10 tiếng thì mới cả thiện được vóc dáng. Ngủ lúc 22h và dậy vào 7h để ăn uống và đi học là hợp lý. Ai muốn tập thể dục thì dậy lúc 6h30 là tốt nhất.

Hồi xưa, nhà quê nghèo nàn không có gì giải trí và cũng không học thêm nhiều nên họ dậy sớm, học sớm, bây giờ đã không còn phù hợp. Ngoài ra, đi làm về lúc 16h30 là hợp lý (nhà tôi là chủ doanh nghiệp nhưng bố mẹ tôi với quan niệm cũ sẽ không chịu), tôi quan sát thấy rằng nhân viên mệt mỏi, không tập trung do thời gian làm việc dài nguyên ngày nên rất lo ra vào cuối giờ, về nhà lo con cái ăn uống, không có thời gian để học thêm, nâng cao trình độ.

Tôi sẽ cho nhân viên nghỉ thứ bảy, chủ nhật để học thêm, du lịch, nâng cao tay nghề và trải nghiệm sống. Ví dụ, làm kỹ sư, kiến trúc sư phải đi tham quan các cao ốc khách sạn, học hỏi thiết kế tay nghề để đầu óc không khô cằn, ý tưởng sẽ mở mang; bác sĩ cho về sớm để còn có thể nghỉ ngơi, đọc tài liệu, soạn tài liệu...

Vivian Do

Tôi luôn ao ước được đổi giờ làm từ 8h hoặc 8h30. Cơ quan tôi làm ngày 8 tiếng, từ 7h-11h, chiều 13h-17h. Buổi sáng, tôi dậy từ 4h, tập thể dục và hít thở xong tới 5h30 vào bếp làm cơm để chồng con mang đi ăn trưa. Tới 6h30 là vội vội vàng vàng chuẩn bị ăn sáng, thay quần áo, bôi tí kem rồi chạy vội đi làm (có khi chưa kịp ăn sáng đã vội đưa con đi học). 7h là phải có mặt ở cơ quan. Buổi trưa, chỉ cần nghỉ 1 tiếng để ăn trưa, chợp mắt chút rồi làm lại thì sẽ có nhiều thứ được cải thiện:

1. Mọi người (nhất là các chị em) chỉ cần dậy từ 5h để nấu ăn và sửa soạn cho gia đình, con cái, tập thể dục, tắm nắng buổi sáng (rất có lợi cho sức khỏe và tinh thần).

2. Bữa ăn chính (buổi sáng) được chăm lo chu đáo hơn.

3. Có thời gian để nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, thúc đẩy hoàn thành tốt công việc.

Mrs. Dew

Người Việt hiện đại càng thức khuya, ngủ càng muộn, dậy càng sớm (thiếu ngủ), thói quen ăn hàng quán qua loa vừa tốn tiền, không đủ dinh dưỡng, khả năng mang bệnh vào người rất cao vì thức ăn không sạch... Đây cũng là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng tới thể chất và sự tăng trưởng chiều cao của người Việt.

Nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tập trung, độ bền bỉ về thể lực, hiệu quả công việc và năng suất lao động mà chúng ta hay so sánh với các nước trong khu vực. Hãy thay thời gian làm việc và học tập, tới thói quen chuẩn bị bữa sáng tại nhà (thật đơn giản thôi nhưng an toàn và đủ chất: trứng, sữa, rau,...) để người Việt phát triển tốt hơn và không bị tụt hậu so với khu vực và thế giới. Hãy ưu tiên cho trẻ em, mầm non của đất nước.

Van huynh

Tôi đồng ý đổi giờ làm, 8h30 vào làm. Một tiếng nghỉ trưa cho cơ quan hành chính công và doanh nghiệp, học sinh ,sinh viện có thể áp dụng giờ này luôn hoặc đi sớm hơn, giờ trưa nghỉ dài hơn khoảng 30 phút so với hành chính. Lợi thứ nhất thấy rõ được là hạn chế tham gia giao thông vào giờ nghỉ trưa. Thứ hai, phát triển kinh tế về đêm cũng rất tốt cho các dịch vụ khác để phát triển theo vì nghỉ trưa dài rất sử dụng dịch vụ khác, kéo theo bao hệ lụy khác.

Tốt nhất nên đổi giờ làm, đặc biệt là ở thành phố. Đi làm giờ vào văn phòng đều có điều hòa nếu trời nóng, đi chơi đêm đã có đèn đường sáng và có những trung tâm vui chơi, mua sắm, giải trí cũng rất tốt...

Nguyễn Lâm

Tôi từng có một thời gian ngắn công tác nước ngoài, được làm việc theo biểu đồ thời gian trên, và tôi thấy nó rất hay vì khi đó chúng ta có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Việc chỉ có một giờ nghỉ trưa sẽ khiến nhiều người lựa chọn việc dùng buổi trưa tại chỗ làm, lúc đó thực sự sẽ giảm tải giao thông vào buổi trưa, tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc.

Còn về chuyện địa lý, ở Thái Lan, cũng là nước cùng khí hậu như nước ta, từ lâu người ta cũng đã áp dụng khung giờ đó. Vấn đề thể lực, tôi thấy không liên quan gì cả, còn về năng suất, làm tập trung trong một thời gian ngắn, năng suất, hiệu quả sẽ cao hơn làm dàn trải.

Trung si map

Lê Phạm tổng hợp