'Đầu cơ bất động sản - đừng khóc thuê cho người nghèo'

Nhiều người có tiền mua đất bây giờ cũng từng là người nghèo đi lên.

Trước những ý kiến cho rằng việc người người đầu cơ bất động sản, gom đất chờ tăng giá khiến giá nhà đất tăng vọt, gây khó cho người có thu nhập thấp, nhiều độc giả VnExpress nhận định, chính tâm lý đua nhau lên thành thị khiến không ít người lâm vào cảnh loay hoay tìm chỗ dung thân:

Nhiều người cứ khóc thuê: đầu cơ đất như thế làm sao người nghèo có thể mua? Vâng, xin thưa, từ khi đất đang còn rẻ, dân cư thưa thớt người nghèo cũng đâu có mua. Người nghèo nhưng chỉ thích thành thị, sống và làm việc ở thành phố hơn chục triệu dân. Người nghèo nhưng luôn chọn nhu cầu vượt túi tiền của mình. Còn nữa, những người có tiền mua đất bây giờ, đâu phải ai cũng xuất phát điểm là người giàu, một phần trong họ cùng là người nghèo đi lên. Thay vì kêu ca, hãy tập trung cố gắng. Muốn có nhà, thì chọn chỗ nào xa xa trung tâm tí mà mua, rồi sau này đông dân cũng lên cả.

Hãy làm đi đừng than

Đâu phải ai cũng tự dưng giàu có để mua đất. Số người sinh ra đã giàu ít lắm. Thay vì than khóc cho người nghèo, sao không bảo họ cố gắng lên. Những người giờ đây có tiền mua đất, không ít người từ nghèo mà lên.

Tồ q7

Cứ yên tâm, luật đất đai sẽ thay đổi, mỗi hộ dân chỉ được đứng tên một lô đất với diện tích cho phép, nếu trên diện tích hoặc lô thứ hai trở lên là đất kinh doanh hay đầu cơ. Thuế sẽ rất cao, lúc đó mọi người ào ào bán, tha hồ mà mua, cứ lo làm ăn mà chờ đợi thời cơ, không xa đâu.

Phong Nguyễn

Khi người ta mua đất tức là chuyển đổi tài sản từ tiền thành đất và người bán chuyển từ đất thành tiền. Ai cũng lo đầu cơ đất, giá tăng nhưng nó chỉ là một phần nhỏ của cả nền kinh tế vì không có cái gì tăng mãi, khi chu kỳ lặp lại thanh khoản kém, kẹt vốn, lãi suất huy động tăng, cần tiền làm việc khác thì phải bán rẻ giá về đúng cung cầu thì nhà đất cũng chỉ là một sản phẩm mà thôi.

Trong dài hạn khi mà dân số Việt Nam đã tương đối ổn định thì giá nhà đất về dài hạn sẽ khó có biến động mạnh. Quan trọng lúc này tích luỹ tài sản để đến vài năm nữa mua bạn sẽ thấy giá không quá cao so với lúc này.

Trần Thiện

Nếu có 5 căn nhà trọ cho thuê, ngày nào cũng hết người này người khác đến đòi thuê mặc dù đã kín phòng, thử hỏi bạn co tăng giá nhà trọ lên không? Sài Gòn cũng thế thôi, thành phố đầu tàu kinh tế, đất chật người đông thi rõ ràng đất phải cao hơn rất nhiều lần thu nhập người dân rồi. Ở đây tôi nói là thu nhập khá giả, còn người thu nhập thấp thi rõ ràng đừng mơ đến nhà đất ở Sài Gòn. Vậy tại sao, họ không tìm cách nào khác thay vì chen chúc, than trách giá đất leo thang, sao họ không mua ở chỗ nào xa xa tí, vùng ven thành phố, giá cả phù hợp, rồi kiếm việc gần đó mà làm. Vùng ven thành phố giờ khu công nghiệp cũng nhiều. Cớ sao phải chui vào trung tâm rồi than nhà cao quá không mua được?

Hlđt

Việt Nam đất trống còn nhiều lắm, các bạn đừng quá lo xa. Ai biểu cứ đua nhau lên thành thị làm gì? Cứ sinh con đi, rối hướng cho con cháu đi phát triển những vùng kinh tế mới, đừng có đua nhau vào bàn giấy, công chức ở thành phố lớn là ai cũng có chỗ dung thân hết.

Khéo lo xa

Thành Lê tổng hợp