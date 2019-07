Kỳ vọng giá tăng gấp ba, ông Khánh (Sài Gòn) đã chi gần chục tỷ đồng gom đất ở xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhóm đại gia Sài Gòn lập quỹ trăm tỷ săn đất vùng ven / Đất vùng ven Sài Gòn đua tăng giá theo hạ tầng

Nhà đầu tư này tiết lộ, đã chi hơn 7 tỷ đồng mua 2 lô đất lớn ở xã Bưng Riềng, một nơi còn khá heo hút. Ông Khánh cho hay, đất ở nơi xa xôi, hẻo lánh nhưng được ưu điểm là gần biển, còn vẻ đẹp hoang sơ và quan trọng là giá rẻ, không sợ bị mua hớ và không lo mua lầm giá ảo. "Tạm thời tôi chưa làm gì với khu đất này nhưng biết đâu sau này du lịch biển phát triển, có thể tăng giá gấp đôi, gấp ba", ông Khánh kỳ vọng.

Săn đất nơi heo hút đang dần trở thành mục tiêu của không ít nhà đầu tư bất động sản. Ông Niềm, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM lặn lội tận xã đảo Thạnh An nằm cách biệt 8 km đường chim bay với huyện đảo Cần Giờ để gom đất. Nhà đầu tư này thừa nhận, người Sài Gòn nghe nhắc đến huyện Cần Giờ đã thấy xa xôi, ngăn sông cách chợ vì chưa có cầu. Vậy nên nhiều ý kiến phản đối khi ông chọn xã đảo Thạnh An cách Sài Gòn 70 km, một nơi biệt lập và heo hút hơn nữa của huyện Cần Giờ.

Tuy nhiên, ông vẫn dốc cạn 3,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm của gia đình mua lô đất hỗn hợp gần 400 m2 trên xã đảo Thạnh An. "Cần Giờ mai này sẽ có cầu, du lịch các đảo sẽ phát triển. Tôi chấp nhận mua đất xa vì còn rẻ, hy vọng mai này tăng giá gấp đôi", ông Niềm bộc bạch.

Đảo Thạnh An, một xã biệt lập của huyện đảo Cần Giờ, TP HCM, nhìn từ trên cao. Ảnh: daothanhan.com

Không chỉ có nhà đầu tư nhỏ lẻ lùng mua đất rẻ ở những nơi heo hút, chính các doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức cũng đang chuộng gu buôn đất vùng xa trong 6-12 tháng gần đây.

Hàng loạt công ty địa ốc đang hoạt động tại TP HCM đã không ngại khoảng cách dăm ba trăm km, sẵn sàng dịch chuyển về những huyện, xã hẻo lánh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, thậm chí xa hơn là Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định để gom đất quy mô từ trung bình đến lô lớn phát triển dự án. Điều này cũng đã tác động không nhỏ đến việc thúc đẩy mặt bằng giá đất tại các vùng xa xôi tăng lên so với trước đây.

Ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á xác nhận, xu hướng săn lùng, mua gom đất ở vùng xa đang ngày càng rầm rộ trong giới đầu tư địa ốc phía Nam. Thông thường, với giới buôn địa ốc, vị trí đất ở trung tâm là quy tắc vàng, ưu tiên hàng đầu nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng đầu tư ngược dòng.

Ông Nguyễn Lộc Hạnh đưa ra các lý do dẫn đến xu hướng này. Đầu tiên, giá đất ở vùng xa còn rất rẻ và tiềm năng tăng giá cao do xuất phát điểm dòng vốn thấp. Bên cạnh đó, thủ tục pháp lý nhà đất cũng nhanh chóng, dễ dàng hơn ở trung tâm các đô thị, tỉnh thành lớn. Chưa kể, các khu vực này chưa bị ô nhiễm khói bụi công nghiệp, không có cảnh kẹt xe, ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Nhờ môi trường sống lý tưởng, các vị trí này còn có tiềm năng làm second home phục vụ gu du lịch trải nghiệm, khám phá nếu gần biển, núi rừng hoặc có vườn tược bao quanh.

Ngoài ra, vùng xa còn nhiều cơ hội kết nối hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Số các dự án đường cao tốc, sân bay, đường sắt... lần lượt được thi công và hoàn thành đang tăng lên. Đây là một cuộc cách mạng về không gian cho bất động sản vùng xa nhờ kết nối nơi thừa và nơi thiếu. Vì thế, không ít nhà đầu tư ôm đất ở nơi heo hút, chấp nhận chôn vốn 5-10 năm để chờ đợi cú hích hạ tầng.

Nếu hệ thống cao tốc, cầu đường mới được đầu tư hoàn chỉnh trong tương lai, những vị trí cách xa đô thị phát triển sẽ có cơ hội rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối ngày càng tốt hơn. Do đó, với giới buôn đất, ôm hàng rẻ chờ cơ hội là suất đầu tư được nhiều hơn mất nếu xét dài hạn.

Lý do tiếp theo là đất vùng xa đang hưởng lợi từ cú hích do các ông lớn bất động sản tạo ra. Xu hướng phát triển bất động sản du lịch vươn ra những tỉnh thành mới đang thổi lửa vào giá đất ở những địa bàn lân cận các siêu dự án. Việt Nam có tài nguyên về du lịch lớn và đang được chú trọng phát triển. Đây là ngành công nghiệp không khói mang giá trị phát triển rất lớn. Vì vậy, các bất động sản có tiềm năng phát triển du lịch đang được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị cao.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng khuyến cáo vẫn còn tiềm ẩn không ít rủi ro nhà đầu tư nên tính đến. Đó là rất khó xác định điểm rơi của chu kỳ tăng trưởng giá trị, giúp giá đất tăng lên như kỳ vọng. Các yếu tố phụ thuộc như: phát triển hạ tầng kết nối, các siêu dự án nằm lân cận cũng mang tính tương đối vì không ai bảo chứng cho kịch bản màu hồng. Ngoài ra việc chôn vốn lâu có thể khiến cho người ôm đất đánh mất chi phí cơ hội (để vuột mất những cơ hội hấp dẫn khác).

Xét cho cùng, đầu tư là chọn lựa một trong hai bài toán. Một là lợi nhuận thấp nhưng an toàn. Hai là lợi nhuận lớn kèm với rủi ro cao. "Người đi buôn và săn đất tùy vào dòng tiền và khả năng chịu sức ép lớn đến đâu, sẽ có quyết định riêng cho từng tình huống", ông Hạnh nói.

Vũ Lê