Cưới vợ sớm, tôi phấn đấu 7 năm sau mua nhà 3 tỷ đồng

Lấy vợ trong tâm thế chưa sẵn sàng vì bị gia đình thúc ép, tôi vẫn lạc quan kinh doanh.

Đầu năm 2012 tôi cưới vợ, khi đó tôi 25 tuổi còn vợ 21 tuổi và vợ tôi còn đang đi học. Lúc đó tôi làm tự do tại phòng trọ, tháng được 7 triệu đồng. Vợ tôi đi học không có thu nhập gì, do mẹ tôi giục cưới vì sợ em trai tôi "còi to vượt trước" nên tôi đồng ý chứ lúc đó trong đầu tôi cũng chưa có nghĩ là mình sẽ lo được. Mẹ tôi nói thiếu thốn bố mẹ sẽ hỗ trợ.

Sau cưới công việc của tôi cũng khá lên, thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần dần dần theo thời gian. Đến lúc thu nhập được chừng 30-34 triệu đồng, để vươn lên nữa thì rất khó thậm chí có những lúc nó còn tụt xuống nhiều, vì làm kỹ thuật và quy mô nhỏ chỉ một mình tôi. Đến đầu năm 2017 tôi kết hợp thêm kinh doanh từ mảng công việc tôi đang làm. Tiền thu nhập từ đó cũng tăng lên như thu nhập trước đây của tôi vậy. Đến hết năm 2018 trung bình thu nhập cũng 200 triệu đồng mỗi tháng . Với tiền tích lũy từ 6 năm trước tôi đã mua nhà năm 2019, cũng hơn 3 tỷ đồng. Nói chung là còn chưa kể số vốn hiện tại nằm vào hàng hóa mà tôi đang kinh doanh.

Từ hai bàn tay trắng với nỗ lực và phải thay đổi theo công việc, hoặc trong công việc ngành nghề đó nhưng luôn tìm những hướng đi mới thì tôi mới có được như vậy. Gia đình tôi không phải là không có điều kiện lo cho tôi. Bố mẹ cũng cho tôi đất mặt đường quốc lộ giá trị lớn, và chỉ cách trung tâm thủ đô 30km nhưng tôi vẫn luôn tự lo cho gia đình. Hơn 7 năm lập gia đình, nay tôi có con gái 6 tuổi và con trai 1 tuổi là tài sản lớn nhất. Vợ tôi cũng chịu khó nhưng không phải không có lúc em đòi bán đất bố mẹ cho để sớm mua nhà (lúc đó tôi chưa làm kinh doanh). Được cái vợ tôi chưa phải đi làm ngày nào ở đâu, chỉ lo công việc phụ tôi, trông coi khi cần.



Các bạn đừng nghĩ mình không thể làm được những gì tốt hơn. Nếu bạn luôn phấn đấu và mong muốn có một tương lai tốt hơn đừng ngại thay đổi hoặc hãy luôn tìm kiếm sự thay đổi và mới mẻ để phát triển công việc hiện tại của mình. Và gia đình cũng là một động lực để bạn nghĩ rằng mình phải thay đổi, phải nâng cao thu nhập. Quan trọng là ý chí phấn đấu và tùy vào môi trường, hoàn cảnh.Chúc các bạn thành công và hạnh phúc.

Nguyễn Tự Trọng